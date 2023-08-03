明天繼續放颱風假？卡努颱風最新「風雨預估」出爐 8地區達標了
卡努颱風今明兩天最靠近台灣，其帶來的風雨也最為劇烈，北北基宜昨（2）日更宣布今日放颱風假，至於明（4）日是否還有機會停班停課，中央氣象局也稍早公布攸關颱風假的最新24小時「風雨預估」，風力部分全台僅蘭嶼綠島達標，雨量上全台平地均無達標，但山區則有台北、苗栗、台中、南投、嘉義、高雄、屏東達標，實際情況仍以地方政府判斷為主。
記者張志浩/綜合報導
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。
首先看到卡努颱風未來24小時的雨量預測，平地部分以新北和南投最多，預估雨量150至250毫米，基隆、台中100至190毫米，其餘縣市包括台北在內，大多落在80至150毫米，若以風雨預估來看，目前並無縣市平地達標。山區部分，苗栗、台中、南投、嘉義、高雄、屏東落在200至400毫米，台北150至250毫米有機會達標，新北100至190毫米接近達標。
風力部分，只有蘭嶼綠島平均風力7至8級，陣風10至11級達颱風假標準，北北基宜4縣市平均風力為6至7級，陣風8至9級接近達標，其餘各地區平均風力大多4至5級，陣風6至7級。
「若只評估風雨預估」，目前達颱風假標準的地區為，雨量：台北、苗栗、台中、南投、嘉義、高雄、屏東等山區；風力：蘭嶼綠島。