颱風假+六日連放4天好開心！主管會議後 妹子哭：被扣薪2000元
颱風假「薪水」到底怎麼算，上周杜蘇芮來襲，部分中南部、外島民眾罕見放了2天颱風假。一名妹子連同六日等於一口氣休了4天，但日前主管卻突然告知，要求2天颱風假要用特休銷假，「不然就不支薪」，讓她直呼「颱風假2天被扣2000元薪水」好虧。但事實上，員工颱風假未上班，雇主確實是可不付薪水。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard「因為颱風假被扣了兩千元薪水」發文，表示她上周放了2天颱風假，連同假日等於休了4天，原本超開心的，但結果這周開會時，主管突然告知「颱風假的兩天（假）要用自己的特休銷假，不然就不支薪！」
晴天霹靂的消息，讓她難以接受「大家待的公司...颱風假也會被扣時數或薪水嗎？如果這周又放颱風假感覺好虧。」文章引發網友討論，有人說是原PO公司太摳，但「勞動部條文的確是颱風假可不支薪，公司硬要也沒法子」。
事實上，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，若發生天然災害達到停止上班上課的參考基準，地方政府就可以宣布停班停課。但此法只規範政府各級機關和公、私立學校，對於民間企業並沒有強制力；因此以《勞動基準法》而言，其實並沒有所謂的「颱風假」。
因此，若颱風假當天是「工作日」，員工有上班就正常給薪，沒上班則可不支薪。至於雇主對正常上班的員工，是否支付額外的加班費或加發津貼，由各企業自行衡酌規定。
公司放「颱風假」，是不是就等於無薪假？勞動部表示，若是公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主「宜」不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。