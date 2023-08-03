張善政「不放颱風假」錯了嗎？氣象局數據跌破眼鏡　對比真相出爐

颱風假+六日連放4天好開心！主管會議後　妹子哭：被扣薪2000元

▲勞工可不出勤、但雇主可不給薪；WFH、採遠距上班的員工，公司僅照常支薪。唯颱風假遇休假日還被要求出勤才有加班費。（圖／記者蕭涵云攝）
▲勞工可不出勤、但雇主可不給薪；WFH、採遠距上班的員工，公司僅照常支薪。唯颱風假遇休假日還被要求出勤才有加班費。（圖／記者蕭涵云攝）

記者徐銘穗/綜合報導

颱風假「薪水」到底怎麼算，上周杜蘇芮來襲，部分中南部、外島民眾罕見放了2天颱風假。一名妹子連同六日等於一口氣休了4天，但日前主管卻突然告知，要求2天颱風假要用特休銷假，「不然就不支薪」，讓她直呼「颱風假2天被扣2000元薪水」好虧。但事實上，員工颱風假未上班，雇主確實是可不付薪水。

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原PO在Dcard「因為颱風假被扣了兩千元薪水」發文，表示她上周放了2天颱風假，連同假日等於休了4天，原本超開心的，但結果這周開會時，主管突然告知「颱風假的兩天（假）要用自己的特休銷假，不然就不支薪！」

▲原PO指因放了2天颱風假，沒用特休銷假，被扣薪2000元好虧。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指因放了2天颱風假，沒用特休銷假，被扣薪2000元好虧。（圖／翻攝Dcard）
晴天霹靂的消息，讓她難以接受「大家待的公司...颱風假也會被扣時數或薪水嗎？如果這周又放颱風假感覺好虧。」文章引發網友討論，有人說是原PO公司太摳，但「勞動部條文的確是颱風假可不支薪，公司硬要也沒法子」。

事實上，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，若發生天然災害達到停止上班上課的參考基準，地方政府就可以宣布停班停課。但此法只規範政府各級機關和公、私立學校，對於民間企業並沒有強制力；因此以《勞動基準法》而言，其實並沒有所謂的「颱風假」。

▲卡努颱風來勢洶洶，北北基今（3）天停班停課，這是北北基睽違690天的颱風假。（示意圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
▲卡努颱風來勢洶洶，北北基今（3）天停班停課，這是北北基睽違690天的颱風假。（示意圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
因此，若颱風假當天是「工作日」，員工有上班就正常給薪，沒上班則可不支薪。至於雇主對正常上班的員工，是否支付額外的加班費或加發津貼，由各企業自行衡酌規定。

公司放「颱風假」，是不是就等於無薪假？勞動部表示，若是公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主「宜」不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

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