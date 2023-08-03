卡努颱風像在散步！暴風圈是否觸陸有變數 陸警有望「明晨解除」
卡努颱風速度相當緩慢，中央氣象局預計其暴風圈今（3）日晚上會接觸台灣陸地，預報員徐仲毅指出，目前台北、新北、基隆、宜蘭仍在陸上警報警戒範圍；預計卡努颱風今日深夜至明（4）日凌晨會逐漸往北轉向，屆時也是颱風最靠近台灣的時候，新竹以北地區務必留意「風強雨大」，苗栗以南山區也要小心豪大雨的發生，中南部地區雨勢則會越來越明顯。
記者張志浩/綜合報導
預報員徐仲毅說明，卡努颱風目前已進入不利它發展的環境，強度可能會縮減，目前預估今晚暴風圈接觸東北角，但卡努在北轉前由於導引氣流弱，移動路徑可能會有些搖擺，「如果卡努颱風走太慢、或路徑偏北一點」，暴風圈甚至可能不會接觸台灣，無論如何還是要再觀察一陣子，氣象局也有機會在明（3）日清晨解除陸上警報。
徐仲毅提醒，無論颱風是否觸陸，對台灣都有一定的影響，蘭嶼綠島易有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、臺東及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，大臺北地區、宜蘭、屏東沿海空曠地區及澎湖也有較強陣風。
雨勢上主要受到颱風外圍環流影響，中南部山區雨會越來越明顯，甚至降雨情況勝過北北基，中南部民眾務必小心接下來的雨勢；此外，瘦颱風外圍環流沉降影響，今日金門有36度以上高溫出現的機率，東南部地區已有焚風發生，台東更出現攝氏39.2的高溫，炎熱的氣溫可能持續到下週一（8月7日），請民眾特別留意。
卡努颱風目前正位於台北東方330公里的海面上，以每小時5轉7公里速度，向西北西轉西方向前進，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。