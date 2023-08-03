神隱少女「海中軌道」真存在！4萬影迷陷瘋狂 攝影師曝秘境地點
宮崎駿所執導的《神隱少女》，自2001年上映至今，依然是許多影迷難以忘懷的經典作品，更常常從現實生活中找尋與電影相似的場景，包含台灣的九份、日本愛媛縣的造船廠鐵軌等，都曾因此而爆紅。近期又有台灣攝影師找到電影中「海中軌道」的秘境，超美照片更直接吸引4.2萬人按讚給予好評。
記者潘毅/綜合報導
攝影師Zan Pan日前在臉書社團《拍照技巧研習社》上發出一張照片，極度神似電影「神隱少女」中，女主角千尋曾徒步走在一旁的海中鐵軌。這張照片發出後，隨即吸引4.2萬人陷入瘋狂，紛紛大喊：「完全還原了神隱少女的畫面欸」、「好夢幻的感覺」、「求詳細地點」、「在哪裡，搞的我好想去」。
《NOWnews》訪問拍下這張照片的攝影師Zan Pan，他透露這張《神隱少女》海中軌道照片，是使用手機拍下的，自己平時的攝影器材也就是手機，而這個美麗秘境的地點，則位於「日本北海道然別湖」。
其實過去日本也有其他地點，擁有神似《神隱少女》「海中軌道」的景象，位於愛媛縣「下灘站」附近的一處造船廠，這種入海鐵軌都是拿來讓船隻下海用途，然而此景點卻因為爆紅吸引大批遊客，持續有人在當地做出亂丟垃圾等脫序行為，引發地主以及當地區民不滿，在2019年時間就呼籲「求求大家了，請不要再來了」。