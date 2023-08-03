南部狗被掛「30cm鐵管」？官方動的手！背後深意曝 進化改吊水桶
為什麼南部的狗狗脖子要被加掛「鐵管」呢？一名網友發現南部有不少狗狗，頸圈下被掛著一根長約30公分的鐵管，怒喊「人類實在太可惡了！不可以這樣！」南部狗狗被加掛「鐵管」在浪浪社團引發討論。不過，事實上，這是台南動保處去年實施的管制措施，在全市250隻浪浪頸圈加掛鐵管，目的在矯正其追人車的攻擊行為。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發問「為什麼南部狗身上要掛鐵管??? 」，他一連貼出3張狗狗頸圈下方被加掛長長鐵管照，點出「剛剛看到浪浪社團有人貼圖哭訴，說台南很多浪浪身上都被掛上鐵管」，痛批人類實在太可惡，喊要拯救這些被加掛鐵管的無辜浪浪。
不過，不少熟悉內情的網友回覆，加掛鐵管是為防止狗狗追人車釀傷亡，還有人說現在掛鐵管已經沒用了，都改掛水桶。只見照片中一黑一黃兩隻狗狗，脖子各被掛了兩個大大的空塑膠桶，看向鏡頭的「小黃」表情哀怨。
事實上，台南因經常傳出流浪狗追人車事件，動保處去年2月開始，在會追人車的流浪狗項圈上加掛30公分長鐵管，希望能妨礙流浪狗行動，進而改變追人車習性，多集中在北區、歸仁區、北門區及台南公園等地，總數大約有250隻。
台南動保處長吳名彬當時回應，除藉此矯正流浪狗習性之外，同時舉辦多場愛心餵養人士說明會積極溝通，希望減少犬隻地域性群聚，停止攻擊行為，讓人類與動物們和平共存。據悉，台南是第1個首創為流浪狗帶「矯正器」的縣市，由於成效良好，目前其他縣市有意仿效。