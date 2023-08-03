卡努颱風在玩彈珠台？暴風圈「短暫接觸台灣」再彈開 強度稍減弱
卡努颱風目前距離台北320公里，今（3）日由於缺乏導引氣流，卡努移動緩慢，預報員徐仲毅表示，卡努暴風圈在今日下午4時至5時曾短暫的觸碰台灣東北角陸地，但後續「路徑些許晃動」又離開，目前仍對台北、新北、基隆、宜蘭陸地造成威脅，中央氣象局持續發布海上和陸上警報，由於暴風圈接觸台灣陸地後，卡努颱風就會開始向北轉，因此明（4）日清晨有機會解除陸上警報。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員徐仲毅提及，卡努颱風在過去幾個小時速度緩慢，呈現一點下墜又打轉的情況，因此才會出現暴風圈「短暫觸陸」的情況，目前暴風圈距離台灣東北角陸地僅剩10幾公里左右，「真正觸陸」的時間點要落在晚上6時過後才有機會，卡努颱風預計深夜會開始北轉，明日緩緩加速遠離台灣，今晚各地仍要留意較大風雨，氣象局持續發布「大雨特報」。
今晚受到卡努颱風外圍環流影響，中南部山區的雨勢相當明顯，甚至可能大過北台灣；提醒民眾，明日颱風持續影響，基隆北海岸、中部以北及南部山區有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有局部大雨發生的機率，尤其「北部山區」有局部豪雨，中南部山區有「局部大豪雨」發生的機率。
卡努颱風目前正位於台北東方330公里的海面上，以每小時8公里速度，向西北西轉西方向前進，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。