獨／夏克立1年僅拿60萬！爆黃嘉千逼買5000萬房 負債工作近況曝
黃嘉千和夏克立離婚撕破臉，官司還在進行中，日前傳出加拿大最新判決出爐，夏克立被指控的家暴罪不成立。今（3）日，《NOWnews今日新聞》記者致電給夏克立，對方除了強調自己「沒有家暴」，也談到自己最近的生活，無奈透露自己負債累累，更爆料自己過去無論賺多少錢，都要上繳給黃嘉千，而黃嘉千一年卻僅給他60萬元；此外，他也透露當初黃嘉千逼他買一間價格230萬加幣（約新台幣5445萬元）的房子，他雖有房，但房子目前有貸款，又卡著離婚官司，且需要黃嘉千點頭並簽名才能賣掉，讓他相當無奈，「我有房，但我有負債，所以我不能把它賣掉，房子利息在加拿大超級貴」。
記者郭佩蓉/採訪報導
夏克立今接受《NOWnews今日新聞》電訪，談到自己目前的生活，無奈透露自己負債很多，「我在這裡還要工作、賺錢，有很多律師費、房子貸款，我沒工作兩年，因為她說我有做這些糟糕的事，變得我不容易找工作」，好在明天他與電影公司有個會議，終於要有新工作，內容則是有關於VR。
夏克立提到過去無論自己賺多少錢，都是上繳給黃嘉千，「我錢都在她那，不管我賺多少，她給我薪水，她公司就是給我一年給我60萬」，被問到負債大概多少？夏克立說自己與銀行借錢，「房子利息在加拿大這邊超級貴」，更爆料黃嘉千在離開加拿大前，有逼他去買一間她很喜歡的房子，「在北灣，那個房子我跟她說有點貴，但因為那個學區還不錯，那學校真的很好，我就買這個房，價錢是230萬加幣（約新台幣5445萬元）」，至於房子名字是誰的？夏克立則表示名字是他的，原因則是因為黃嘉千是外國人，沒有加拿大護照，「她如果買房會有20％的稅」。
夏克立回想起當初，手邊原本還有一些錢要用來付房子的貸款，但是被抓了以後，錢就被凍結了，「貸款190萬加幣（約新台幣4500萬元），利息一個月1萬加幣（約新台幣24萬元），目前已經有19萬（約450萬元）的利息了」，但他目前沒有辦法把房子賣掉，是因為卡在離婚官司，且因為加拿大法律規定，一定要黃嘉千同意並簽名，才能將房子賣掉，「我有房，但我有負債，所以我不能把它賣掉」，語氣充滿無奈。
※【NOWnews 今日新聞
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