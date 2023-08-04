三上悠亞狠甩8KG肥肉！手腿縮1圈好厲害　發誓不再搶頭號敵人男友

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將於8月16日退出成人界的三上悠亞，期間收到許多粉絲不捨的留言，其中一條「妳引退後我還是只看妳的作品」，三上悠亞表示看到時很開心，但心裡有產生「你講真的嗎？」懷疑心聲。三上悠亞也說，若粉絲想念她的話，可以收看她於8月15日發行的AV引退作品，「我的引退作還沒發表，但記錄了我出道到最後的內容」，三上建議大家可以看那部一解相思情。
現今許多台灣女生紛紛加入AV行業，身為大前輩的三上悠亞能否給後輩建議？她說：「我現役時，當女優其實很辛苦，但我盡量不會把我辛苦的一面展現出來，只會給大家看到保持快樂的樣子，把正面、樂觀樣貌展現給粉絲看，我只能給台灣女優這些建議。」
三上悠亞不後悔宣布引退，這段期間不曾落一滴淚，她說：「我早前就設定好目標，就是30歲以後要引退，30歲以前，我就是會盡全力做好我的工作。」三上悠亞現在自當老闆、經營服飾副業跟YouTube頻道，她透露往後想要做好的目標，就是當一位好的經營者，要把經營公司這塊做到最好。
雖然宣告全面退出AV界，但三上悠亞不排斥大尺度的工作邀約，拍寫真或是要求露三點都可以嗎？她說：「主要還是看劇本，內容是不是我喜歡的、對我有沒有幫助，可以的話我就能接受。」三上悠亞透露雖然想朝各方面發展，但比起拍電視劇，自己更愛追劇，若再年輕一點的話，倒是想過拍愛情、青春主題的戲劇作品。
訪問最後，記者透露台灣女性的男友都把三上悠亞當作「情人」，導致女性會視三上悠亞為頭號敵人，現在三上悠亞引退了，有沒有想對廣大女性致歉或喊話？三上悠亞大笑表示：「放心！我不會跟大家搶男朋友，也希望男友也一起為我加油！」
亞洲最大《TRE台北國際成人展》今4日起至6日在新北市工商展覽中心登場，場上有超過30名女優共襄盛舉，主辦單位TRE透露場內有豪砸9位數重金打造的「日式露天風呂」，預計展期3天會吸15萬粉絲朝聖，保證大家一定能滿載而歸。