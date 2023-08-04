老高小茉被爆抄襲卻沒事？鄉民揪出「1關鍵句」：觀眾早就知道了
擁有大批台灣粉絲的YouTuber「老高與小茉」，近期遭其他網紅踢爆多部影片內容都是抄襲日本人的頻道，消息掀起各界關注，但批評聲量卻不如預期般高，這讓鄉民好奇「為何老高抄襲好像沒事？」隨後也有觀眾揪出老高講過的「1個關鍵句」，所以才會造成如此現況。
記者潘毅/綜合報導
擁有585萬訂閱者的老高頻道，近期遭另位說書系YTR藍泉媽媽踢爆，稱老高許多部影片都是抄襲日本的YTR內容，甚至連文本、數據、敘述結構都一模一樣，更痛批老高，翻譯完直接用，方便快速省事，靠著「抄能力」得到「鈔能力」。
踢爆影片曝光後立刻引發大量討論，雖然仍有部分網友對於老高的行為斥之以鼻，但多數觀眾仍表示力挺，這現象也讓鄉民開始困惑「平平都是抄襲，之前尼克星就被追殺，甚至還被找去打拳賽，但現在老高也捲入抄襲風波，卻好像沒有人在乎，好像沒事一樣？」
對此，就有很早期就觀看老高的忠實觀眾解釋「老高從還是筷子肉老高時期，每部說書的文案，都能在日本找到原始的，而老高本人自稱說書，也從不避諱他從是網上找資料然後整理、翻譯，用自己的話給大家聽」。
「老高和尼克星差在哪？」粉絲則認為，因尼克星強調影片是教學、自創，而老高聰明的地方在一開始就強調「是說書、資料都是匯集來的」，這幫老高避開了很多認真魔人的審判。
不少網友看完後也紛紛被說服「老高影片是看他怎麼描述，內容本來就大家都查得到」、「說書內容不都大同小異嗎」、「說書頻道本來就是比誰能吹，抄來抄去正常」、「只能說老高特色做出來了，所以遭人眼紅」。