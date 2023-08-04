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被老高參考「4部片」！日本YTR訂閱數曝光　他認證：文本一模一樣

▲擁有585萬訂閱者的超紅說書系Youtuber老高與小茉，近期深陷抄襲風波。（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）
▲擁有585萬訂閱者的超紅說書系Youtuber老高與小茉，近期深陷抄襲風波。（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者潘毅/綜合報導

擁有585萬訂閱者的超紅說書系Youtuber老高與小茉，近期深陷抄襲風波。除了最早出面踢爆的「藍泉媽媽」之外，另一位YTR「峰哥Fege」也出面點名老高抄襲的4部影片，而被參考的日本YTR訂閱數也曝光了。

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YTR「峰哥Fege」昨（3）日指出，老高被指控抄襲日本YouTube頻道中，其中一支影片為「昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠」，除了文本一模一樣之外，敘事結構、引用數據全都相同，甚至連說話方式都一樣。

該日本頻道下一部則是講解家畜化實驗，但就是這麼剛好，老高的下一部片，也是在講這題材，峰哥也不禁懷疑「連續撞了題材，但都是對方先上片，而且老高上片的時間，是在對方上片的一個月後，如果撞的題材是最近的熱門話題還說得過去，但看起來都不是」。

峰哥最後又點名老高「人臉、人生靠運氣」以及「真正的人生攻略，這一期也許你會看了又看」兩部片，應該都是借鑒該日本頻道，但老高的影片時長都比前者長，因此他猜測老高可能是把對方的影片當作原稿，再另外加入一些其他自己的內容。

▲峰哥也不禁懷疑「連續撞了題材，但都是對方先上片，而且老高上片的時間，是在對方上片的一個月後，如果撞的題材是最近的熱門話題還說得過去，但看起來都不是」。（圖／YT@峰哥）
▲峰哥也不禁懷疑「連續撞了題材，但都是對方先上片，而且老高上片的時間，是在對方上片的一個月後，如果撞的題材是最近的熱門話題還說得過去，但看起來都不是」。（圖／YT@峰哥）
而被老高「參考」了四部影片的日本頻道，名為「【ゆっくり解説】9割が知らない雑学」，目前有31.9萬名訂閱者，而老高則擁有高達585萬訂閱觀眾，兩者相比，訂閱數相差18倍以上。

最後峰哥也表示，其實不光「藍泉媽媽」，過去YTR「多米多羅」、「錫蘭Ceylan」等人都曾提過老高影片抄襲問題，因此他認為「雖然老高不是百分之百抄襲，但是這次真的有點站不住腳」。

針對近期抄襲指控，老高稍早也發出聲明回應「本頻道所有內容均來自網絡和書籍，我也只是收集這些公共信息講給小茉和大家聽。當然，我的一些個人觀點和想法除外。所以在此特別強調一下，任何客觀事實都不是我的原創，就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，如果你追求原創，請移步自創。」

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