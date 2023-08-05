直擊落跑建商辦公室！員工通緝老董　北市兩大爛尾樓：恐有未爆彈

房市／周俊吉成長歷程　成就信義房屋以人為本精神

▲信義房屋將「以人為本」理念融入集團各項制度，創辦人周俊吉於大愛台仁心慧語節目分享影響集團理念至深的幼時經歷。（圖／資料照片）
▲信義房屋將「以人為本」理念融入集團各項制度，創辦人周俊吉於大愛台仁心慧語節目分享影響集團理念至深的幼時經歷。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

信義房屋堅持錄用零房仲經驗新人，為讓「新手」能夠快速卻扎實成為「業務高手」，信義房屋設計「專業養成學程」讓新人一入職就能有豐沛學習資源、快速成長。信義房屋創辦人周俊吉先生日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目，談及影響自己至深的成長經歷，也因此造就了創業後對團體與人才培育的重視。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋創辦人周俊吉先生於大愛電視台「仁心慧語」節目中笑稱，自己是頑劣的孩子，因為不喜歡坐在教室，小學三年級就會逃學，後來跳級就學更面臨無法跟同儕相處，進而影響後續升學，讓周俊吉深深體悟群體相處以及教育的重要性，亦將此融入信義房屋倡導「以人為本」的核心理念中。

不若外界將業務視為單打獨鬥，信義房屋重視團隊，講求先合作、再分工，將服務客戶視為大型的任務，每一個同仁皆以此目標相互合作，在服務環節中發現不足隨即補位，盡可能讓每一次的服務做到最好，如一個物件可能開發與銷售分屬不同業務，要能夠讓客戶有良好的體驗，就需要兩者互相搭配、協作，再依據各自任務分工。除了團隊精神培養，信義房屋在薪獎制度更設有團體獎項，每個同仁感受到自己是團隊的一份子、共享榮耀。

周俊吉認為，當企業以良善之心對待員工，那員工便有可能愛護他的客戶，自然形成正向循環，因此本著「以人為本」之心規劃各項內部制度。在新人養成上，信義房屋設有獨特的「師徒制」與學長姐文化，新人不只有師傅不藏私手把手教導，更有學長姐們隨時伸出援手；此外，針對新人教育信義房屋設計「專業養成學程」必修課達51學分，另搭配37堂選修課，讓新人一入職就能有豐沛學習資源、快速成長。除了紮實的訓練，信義房屋亦規畫有完整的晉升體系，讓新手房仲也能憑實力在短時間內，一路從試用人員、專員、主任，晉升至專案經理職級的菁英房仲經紀人員。

除了完整的教育訓練，信義房屋亦提供新鮮人6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道，同時，也有年終獎金、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、員工持股信託、免費健康檢查等福利。

信義房屋創立至今逾40年，秉持「先義後利」的精神，以企業之力創造並且持續推動正向善循環，懷著「以人為本」之心針對客戶、同仁需求做應該做、對的事情才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。

房市／信義房屋Podcast教你　從居家設計角度看風水

房市／台中七期南側「稀有性」　仍吸自住客

房市／7月移轉量年增8%！信義房屋：下半年靠交屋與自住

房市／接軌SDGs！信義房屋支持美濃共創藝術

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀