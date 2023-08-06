房市／用AI教企業倫理？當孔子遇上ESG的創新教學

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義文化基金會執行長楊政學表示，基金會自成立之初即大力推動企業倫理教育推動，這樣的關注已超過三十年。倫理教育是強化人與人信任關係的根本，而大專院校教師在校園及各領域均扮演極重要的角色，所以推動企業倫理教師營是不僅是回應教師的教學需求，也是培育國家未來人才的重要關鍵。
為了深耕教育推廣，自2013年起基金會即和中華企業倫理教育協進會，於每年寒暑假期間，推出兩天一夜的教學營隊，引導剛開始接觸企業倫理這門課或是不知道如何教這門課的老師，有效的掌握教學方法與吸收前輩經驗，也因此，兩天的營隊下來，除了精進教學能力外，更能凝聚教師群間的熱忱與使命，讓老師們可以互相交流與支持。
中華企業倫理教育協進會理事長，同時也是國立暨南國際大學副校長胡秀華分享多年觀察，除了新接觸企業倫理的教師會來參加營隊外，也有很多老師是年年報到，因為每次的教師營隊都會結合大環境最新趨勢與納入最熱門的教學方式，不斷創新課程內容。以今年八月即將舉辦的「2023全國企業倫理教師夏令營」為例，就針對國內教學上較少著墨的東方哲學，透過大師專題、CSR個案解析、文獻梳理等課程設計融入企業倫理教學中，讓東西方哲學融會貫通，規劃出貼近大中華地區教學需求的內容。此外更納入ChatGPT、歐盟Path2Integrity角色交換遊戲、全台首創企業倫理桌遊等創新內容，讓老師們的教學法上也能隨著大環境變化，跟著與時俱進。
國立高雄大學資訊管理學系副教授林杏子研發課程「與ChatGPT一起詠唱出更好的教與學」，她表示，這次營隊中也會介紹時下最夯ChatGPT，教導學員們如何將生成式 AI 運用在企業倫理的課程規劃與教學上。
歡迎所有對企業倫理教學有熱忱的相關教育工作者或是企業人士，若是想要參加2023全國企業倫理教師夏令營，或是想要獲得相關資訊，都可以洽中華企業倫理教育協進會官網和粉專查詢。