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獨／《未來少女》緋紅魅影排名奪冠拿250萬獎勵！利善榛吐真心話

▲《未來少女》人氣排行由緋紅魅影奪下冠軍，C.Holly（左起）、連穎、利善榛、裴頡和巴倫月也接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問。（圖／記者葉政勳攝）
▲《未來少女》人氣排行由緋紅魅影奪下冠軍，C.Holly（左起）、連穎、利善榛、裴頡和巴倫月也接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問。（圖／記者葉政勳攝）

記者郭佩蓉/採訪報導

《未來少女》上月29日首播，C.Holly、連穎、利善榛、裴頡、巴倫月代表「緋紅魅影」帶來歌曲〈BO$$Y〉表演，獲得全場最高分「182分」，打敗日光之橙、薄荷水晶、黑曜精靈、紫月光和幻藍小熊。此外，未來少女線上人氣排行應援也於今（4）日揭曉，依然由「Crimzon緋紅魅影」奪下冠軍，獲得8月5日到8月11日為期一週、價值250萬元的ATT4fun全館曝光宣傳，對此，緋紅魅影今日接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問，利善榛也吐露真心話，表示雖然很開心，但相對的壓力也是非常大。

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▲「緋紅魅影」連穎、C.Holly、利善榛、裴頡和巴倫月在未來少女線上人氣排行應援奪下冠軍。（圖／記者葉政勳攝）
▲「緋紅魅影」連穎（左起）、C.Holly、利善榛、裴頡和巴倫月在未來少女線上人氣排行應援奪下冠軍。（圖／記者葉政勳攝）
利善榛、C.Holly、裴頡、連穎和巴倫月在《未來少女》首集帶來歌曲〈BO$$Y〉表演，最終緋紅魅影拿下182分高分，讓平常幾乎不落淚的C.Holly忍不住哭了。而今日緋紅魅影人氣排行又奪冠，C.Holly受訪時被問到今天怎麼沒哭？她笑說：「剛剛算是忍住了，對，但是其實我覺得經歷這次其實真的很感動，因為我們之前在參加DD52的時候，我們團是比較高冷、比較有個性的那一團，我們就是死不拉票，然後永遠最後一名的那一團，一樣都是beanfun!，當時我們永遠都是最後一名，經歷了三年，我們成長了，我們用力拉票，然後粉絲們也非常給力幫我們投票。」

▲人氣投票拿下冠軍，利善榛（中）表示很開心也很感動，但同時壓力也很大。（圖／記者葉政勳攝）
▲人氣投票拿下冠軍，利善榛（中）表示很開心也很感動，但同時壓力也很大。（圖／記者葉政勳攝）
對於拿下冠軍，利善榛開心表示很感動，「我們要回歸舞台，這件事情是很期待又很緊張的，因為我們是帶著一個全新的樣貌回到這個舞台，我們也希望帶給大家一個很新的作品，所以我們在第一集可以拿下很好的成績，這件事情其實我們是很感動，但是相對的壓力也是非常大」，在首集舞台、人氣投票都奪冠，讓利善榛忍不住直呼：「現在壓力真的超大。」連穎也開玩笑說要情勒粉絲們趕緊投票，女孩們更接著爆料老闆私下都在群組提醒她們要記得拉票。

也因為「緋紅魅影」是由女團HUR成員利善榛、C.Holly、裴頡、連穎、席子淇和巴倫月以及另外3位新成員佟凱玲、林詩雅和香蘭組成，被問到有無私下教導妹妹們舞蹈祕訣？利善榛表示她們三位的表現都很穩定，一點也不像新人，「她們都非常的努力上進，只是有時候會對自己沒有自信，我們會希望她們可以多相信自己一點，大部分我們都是在鼓勵她們，但她們的自我要求也是很高」；連穎接著分享一件好笑的事，她認為妹妹們唱歌跳舞都滿不錯的，只是可能還抓不太到團的態度，「我們就會用一些很好笑的方式告訴她們，比如說老闆在錄音的時候，就會跟妹妹們說，妳們要有那種，指甲油還沒乾的那種表情出來」，讓妹妹們滿頭問號，HUR成員們也會大方示範給她們看，「讓她們更快融入、知道Crimzon是這個風格」。

▲連穎（左起）、C.Holly、巴倫月、利善榛和裴頡接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問。（圖／記者葉政勳攝）
▲連穎（左起）、C.Holly、巴倫月、利善榛和裴頡接受《NOWnews今日新聞》獨家訪問。（圖／記者葉政勳攝）
C.Holly談到讓她相當感動的一件事，有香港粉絲為了想買她們的Fan Card，竟然特地請台灣粉絲幫他們辦「門號」，「門號喔！還有一支台灣的手機，他用這個門號，去辦了一個beanfun!就為了幫我們投票，覺得非常的感動，謝謝大家」；連穎也表示與粉絲們都有革命的情感，在HUR出道的這三年經歷很多事，但粉絲們都一直陪著她們，讓她相當感謝粉絲們的不離不棄。

最後，巴倫月坦言其實在練習舞蹈的時候有遇到滿多問題，但她們會持續努力，往後會帶給粉絲們更驚喜，希望粉絲們能繼續支持她們。裴頡則感謝粉絲們從她們在DD52出道後，到現在參加《未來少女》，都一直支持她們，讓她很感動：「我們之後會帶來更多作品，都是非常不一樣的，所以你們可以敬請期待一下！」

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