嗆問「要不要救劉真」遭砲轟！賀瓏凌晨改口道歉了：辛龍哥對不起

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接著賀瓏也還原當時候的情況，表明第七集是加入自由辯論環節之後的第一次淘汰賽，辯題是「曾對你有救命之恩的朋友，因欠下賭債要跟你借走大半的積蓄，你應不應該借？」我的隊伍選擇「不應該借」的持方。
「面臨隊伍的淘汰壓力，我因為太過投入只為輸贏，忽略了基本的尊重與同理心」，賀瓏說，因為一心只想著提出令對方辯友無以對答的問題，進而取得辯論場上的優勢，因此提及了劉真老師的例子「劉真過世之前，辛龍花了幾百萬積蓄，在她的醫藥費上，如果有救命恩人跟辛龍借錢的話，對方是不是認為，辛龍應該把那些積蓄，拿去幫別人還賭債，而不是救劉真老師呢？」
賀瓏解釋「我很喜歡劉真老師，也認同她的離世是台灣演藝圈的損失，所以當下認為這樣提問，如果對方辯友因應應該借的持方，而回答出為了幫救命恩人還賭債而不救會非常荒謬，這樣的問法著實欠缺三思，沒有周全考量眾人的感受，更加深當事人的傷痛，我很內疚自責，我無意傷害任何人，很後悔當時沒有同理當事人、親友以及粉絲還在傷痛之中，我感到非常抱歉」。
賀瓏說「今年3至6月錄製此節目時，我花了很多時間準備每一場辯論，這是我第一次在電視實境節目擔任選手，也是第一次接觸正式辯論，和過往劇場喜劇表演的形式很不一樣，在拿捏界線上我還有很多學習的空間，對於不適當的舉例勾起大家心痛的回憶，傷害到當事人再次跟大家道歉，對不起，最後，謝謝這一週關心我的觀眾，以及所有提醒指教的觀眾」。