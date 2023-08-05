台灣美食展第二天！民眾瘋小吃首日售罄 這家餐券已賣破百萬
台灣美食展今（5）日步入第二天，根據官方消息，昨日買氣最旺在於經濟部商業司-臺灣好食館，連續三年獲必比登推薦的滬舍餘味於下午3點前全數售完。儂來餐廳備40斤紅蟳米糕，也被搶購一空。山海豆花也熱銷七百多碗。業者表示，為迎接今日開始的周末人潮，將準備更多豐富商品。
記者葉盛耀/綜合報導
至於飯店優惠券，海霸王企業集團四季料理豐收美食券4800元買十二送二及500元美食通用套券（一套15張），打至64折優惠，昨首單日就銷售破百萬；天成世貿國際會館烤鴨港點、台北花園大酒店饗聚廚房自助餐以及PRIME ONE牛排館的餐券，現場單筆最高金額約25萬。另外，現場還有晶華酒店、大倉久和飯店、圓山飯店、六福旅遊集團等，都備有餐券、住宿券等各式優惠可搶，民眾可為還有近一個月的暑假檔期，以及接下來的父親節、情人節等節慶而做準備。
今 (5) 日進入展期第2天，財政部有阿基師、農業部有台南老字號「阿霞飯店」吳建豪主廚、文化部有流流社原民風味餐廳李秀美主廚，以及大會舞台有蔬果雕刻世界冠軍高世達老師、許文賢主廚、Island 133林庭右主廚等，超多名廚，將在現場教大家做菜，喜歡美食的民眾不要錯過！