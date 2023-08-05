星巴克「隱藏規則」被抖出！店員離職才敢講　常客愣：不知道超虧

我是廣告 請繼續往下閱讀
「但店員可能會嚇到，因為真的很少人知道」該離職店員透露「我之前在星巴克做一年半，根本沒有人用過這個優惠，朋友做四年也完全沒有遇過，連我自己都沒有用過啦，大家知道這個優惠規則嗎？」
貼文曝光後，不少常客紛紛回應表示「.......第一次知道」、「哭哭，我常常去那裡辦公都不敢點第二杯」、「我也完全不知道，可能外帶太多了」、「....現在才知道，好虧喔」、「真假啊，我以為大家都知道耶？這不知道太虧了吧」、「是真的，有次剛好待比較久，去櫃檯在點一杯，櫃檯說續杯有打折我才知道原來有續杯優惠」。
而根據「星巴克」官網中，還真的有這項優惠活動，內容寫著「活動期間於星巴克門市憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料續杯七折優惠乙次」，提到續杯定義為「同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可以七折優惠點購不同飲料，而續杯優惠僅限原消費門市使用，請出示當天於原門市交易之發票憑證方可享有此優惠」。
@evelynyennn___離職了才敢跟你們分享⋯畢竟買一送一已經夠多了😍 #星巴克 #七折 #業務 #咖啡廳 #只有飲料有
♬ 原聲 - 車小姐 - 車小姐