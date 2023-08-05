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星巴克「隱藏規則」被抖出！店員離職才敢講　常客愣：不知道超虧

▲星巴克身為台灣咖啡店龍頭，不論時段，店內總是充滿購買人潮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克身為台灣咖啡店龍頭，不論時段，店內總是充滿購買人潮。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

星巴克身為台灣咖啡店龍頭，不論時段，店內總是充滿購買人潮，近幾年更是不斷推出買一送一活動，吸引不少不同的客群。而近日，就有剛離職的星巴克店員表示「星巴克有一個很少人知道的優惠，就是續杯可以打七折」貼文曝光後引起廣大迴響，不少常客紛紛表示「根本不知道，真是太虧了！」

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一名剛離職的星巴克店員日前在Tik Tok貼文指出「離職了才敢跟你們分享.....畢竟買一送一已經非常多了！總之就是很多人都會去星巴克坐一整天，但是不知道的是，其實如果你的咖啡喝完了，只要拿著你喝完的杯子跟發票或者明細，到櫃檯說要續杯，就能夠享有七折優惠」。

▲「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，內含BLACKPINK Reusable cup 乙個＋大杯BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂(飲料可更換容量)乙杯，組合價300元。（圖／記者蕭涵云）
▲星巴克隱藏續杯優惠被前店員曝光，不少常客感到非常驚訝。（示意圖／記者蕭涵云）
「但店員可能會嚇到，因為真的很少人知道」該離職店員透露「我之前在星巴克做一年半，根本沒有人用過這個優惠，朋友做四年也完全沒有遇過，連我自己都沒有用過啦，大家知道這個優惠規則嗎？」

貼文曝光後，不少常客紛紛回應表示「.......第一次知道」、「哭哭，我常常去那裡辦公都不敢點第二杯」、「我也完全不知道，可能外帶太多了」、「....現在才知道，好虧喔」、「真假啊，我以為大家都知道耶？這不知道太虧了吧」、「是真的，有次剛好待比較久，去櫃檯在點一杯，櫃檯說續杯有打折我才知道原來有續杯優惠」。

而根據「星巴克」官網中，還真的有這項優惠活動，內容寫著「活動期間於星巴克門市憑購買任一原價飲料之發票，可於原門市享當天飲料續杯七折優惠乙次」，提到續杯定義為「同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可以七折優惠點購不同飲料，而續杯優惠僅限原消費門市使用，請出示當天於原門市交易之發票憑證方可享有此優惠」。

@evelynyennn___離職了才敢跟你們分享⋯畢竟買一送一已經夠多了😍 #星巴克 #七折 #業務 #咖啡廳 #只有飲料有

♬ 原聲 - 車小姐 - 車小姐

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