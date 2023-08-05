一堆人LINE創「1人群組」幹嘛？真實功能眾狂讚 她取2字名完勝
台灣人使用LINE通訊軟體的比例非常高，因為具有傳訊、通話等功能，且能三五好友一起創立群組，共同聊天，也能拿來運用在公事溝通上面，成為台灣最多人使用的通訊APP。而近日，就有網友討論「大家應該都有自己的LINE個人群組吧？」並且詢問大家群組名稱，結果一位網友以「7字命名」讓許多人全笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「應該很多人的LINE都會創一個只有自己的群組，在裡面記一些瑣事之類的吧？我的Keep只會放一些重要的檔案而已，好奇大家的名稱都打什麼？」
而為什麼LINE要創「1人群組」呢？其實是因為群組的功能可以傳訊息給自己，包括紀錄非常多東西，形同是一個「免費備忘錄」的概念，群組的功能不只有「記事本」、「相簿」可以存照片，對話功能也能傳一些常常忘記的瑣事，只要在對話框搜尋相關關鍵字就會跳出對應資訊，只能說是非常方便，不少人都擁有「1人LINE群組」。
那麼大家都用什麼名字來取名「1人群組」呢？一位網友就打上「阿茲海默提醒簿」，結果逗樂不少用戶，表示「1人群組就像是忘東忘西的提醒記事本；另外還有單身的網友則取名為「老公」，安慰自己還有「老公」可以傳送訊息，獲得人氣第一名，笑翻許多網友；其餘創意名稱還有「超吉垃圾桶」、「Only Only uuu」、「瓦嘎地（自己的台語）」、「本宮是皇上親封的皇后」、「蟹堡王的社畜」等等，相當有趣。