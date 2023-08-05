兩性文化戰爭開打？揪男友看電影反思人生　《芭比》掀分手潮

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有些女性還會分享她們如何把《芭比》當作約會的「試金石」，觀察男友是否會陪同、願不願意一起穿粉色系衣服去共賞，以及在看完後是否有對女性勇於追求自我表達出正面的評價，甚至有人打下：「如果他認為肯尼（主角）沒有做錯任何事，父權制度是好的，那你就需要剃除他。」
不過，有擁護女權主義的看法，也就會有相對保守的觀點，有男性就指控，觀看《芭比》根本就像是跑一場長達2小時的驚嚇馬拉松，充滿了「針對男性的核武級憤怒」，同時還過於強調、劃分兩性的差距。
報導指出，《芭比》一片對男性氣質有相當細緻的描繪，雖然不一定要憑一部電影就斷定一個男人究竟適不適合自己，但確實可以透過觀察男性對該片的反應，來獲得一點蛛絲馬跡。加拿大心理治療師巴萊西斯（Nicholas Balaisis）表示：「如果他們感到不安或不舒服，要去探索背後的原因，雙方藉此展開一次誠實的對話。若對方完全拒絕觀賞與討論，可能意味著情感不夠成熟，或是這個人還沒有準備好建立一段真正的關係。」
美國俄亥俄州的心理健康諮詢師弗里德斯坦（Allie Fridstein）也認為，雖然對方沒有義務完全依照自己的喜好去評價事物，但好的伴侶在談論會影響對方情感的事情時，仍應表現出基本的尊重和體面，因為：「『我不喜歡這部電影，但我很高興你喜歡』跟『我討厭這部片，因為它是垃圾』之間存在明顯差異。」