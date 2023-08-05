百萬網紅逆風開砲！怒嗆「老高聲明」不要臉 對比抄襲原文曝光
「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」近日被「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆，其影片涉嫌大量抄襲日本影片創作者內容，雖然老高發出聲明解釋，但其內容還是備受爭議。對此，百萬網紅Cheap今（5）日在臉書發長文砲轟老高，指出老高的聲明當中有一句話「非常不要臉」，直言老高是做了很壞的事情，獲得共鳴，不少粉絲立馬「幫忙補血」。
記者張嘉哲/綜合報導
Cheap首先舉抄襲案例「老高影片直接抄襲日本Yter，不僅內容相同、數據、描述的方式也是一樣，老高原封不動地將別人的作品搬過來，這是100%的抄襲」老高在影片中提及「昆蟲種類比較多的一個最重要原因，是因為昆蟲在進化的過程中，產生了三個超能力，就是飛行、變態和休眠」；日本原作者則是說「その通り 一般に 昆虫の種類の多さは 飛行 変態 休眠という3大チート特性のおかげだと考えられています」。
「老高比搬運工更過分！」Cheap說「老高聲稱說自己說書而不是抄襲，但是說書是需要將資料變得通俗有趣，而不是直接搬運他人的內容，我們花了大量的時間和心血，研究、整理和創作，而抄襲者卻輕鬆搬運，我們花一個禮拜出一部影片，人家半天就整理好上片，連基本的『引用』都不寫，我就問你氣不氣？」
對於老高的聲明，Cheap氣憤的說「這份聲明也是糟糕透頂」，表明聲明當中有一句「小茉和頻道觀眾從沒要求我原創」，這讓Cheap相當傻眼痛批「這句話真的非常不要臉，那請問法律有規定上課不能說話嗎？很多東西不用教，就應該遵守了吧，這是作為人的道德底線，何況公眾人物應該有更高的道德標準」。
貼文曝光後，獲得許多粉絲力挺，直言「逆風給推一個，說得超好」、「抄襲就抄襲，什麼叫觀眾沒要求原創，連個引用資料來源都不會」、「欣賞cheap的說真話」、「合理引用，標註來源，應該是很基本的事情」、「應該很多人看是老高不敢講，cheap給大拇指啦！」、「終於有人開第一槍講實話了.....幫補血啊」。