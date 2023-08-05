忠貞市場「越南法國麵包」食物中毒！受害者從60暴增到340人
中壢忠貞市場「阿箴越南法國麵包」是排隊網紅店，但爆發食物中事件，先是傳出有60人在食用後出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，今（5）日主動通報人數暴增至340人，其中有235人就醫，目前住院13人仍有發燒、腹瀉症狀。據醫院通報院方人體檢驗報告部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒。
記者孫唯容／綜合報導
中壢忠貞市場「阿箴越南法國麵包」爆發食物中毒事件，衛生局前往現場稽查越南法國麵包作業場所環境衛生，查有冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員配戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等14項缺失，衛生局已依食品安全衛生管理法第41條第1項規定，命業者自112年8月4日起暫停作業。
衛生局指出，本次可疑食品越南法國麵包製備食材（滷鴨蛋、梅花肉、洋蔥絞肉、小黃瓜、醃蘿蔔、蛋黃醬、滷汁、辣椒），衛生局採集食品檢體6件（蛋黃醬、醃蘿蔔、洋蔥絞肉、民眾未食用同批產品）與環境檢體4件（生熟食刀具砧板）及人體檢體11件（個案、廚工），總計21件，結果最快在下週出爐，將根據結果進一步處辦。
今天衛生局再度會同衛生局人員到現場查核，發現攤位無營業，餐點備製場所亦無食材原料；衛生局提醒食品業者，製售食品應投保產品責任險，如未依規定係違反食品安全衛生管理法第13條規定，可依同法第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。