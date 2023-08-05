龍俊亨交往台灣女友「甩了人家提分手」！創下史上最短的熱戀時間
▲韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨配合粉絲交往3秒，隨後搞笑提分手。（圖／TheArtistudio得藝室策劃）
記者陳雅蘭/新北報導
2023-08-05 20:03:18
韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨今（5）日首次隻身在台舉辦《2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN TAIPEI》歌友會，1100人塞滿新莊Zepp New Taipei，可見他人氣並
未空白 銳減。場上，他表示為了能讓台灣歌迷聽到熱騰騰的新歌《LOVE SONG》，所以優先錄製歌曲並選在8月1日發行，誠意十足令台下歌迷動容。場上，龍俊亨也展現搞笑一面，他跟台下粉絲交往「3秒」後，一本正經提分手，笑翻全場。 期
龍俊亨下午接受台灣媒體訪問時，神情相當緊張；晚間他表演完《LONEY》、《Go Away》、《KOONG》後，他依然緊張不已，並用中文說：「大家好...大家好，我是龍俊亨，好久不見了！」隨後表示：「真的...隔了5年再來到台北，真的很想你們了。剛開始我有嚇到，沒想到大家都來了，我非常的感激，我應該要更帥一點過來的，歡迎大家來到我的『LONER's ROOM』演唱會。」 ▲龍俊亨為了讓台灣歌迷聽到《LOVE SONG》，迅速將新歌上架。（圖／TheArtistudio得藝室策劃）
龍俊亨場上舉手投足都惹得全場尖叫，不管喝水、做其他動作，大家都會給反應，他搞笑表示：「我乾脆吃飯算了！」台下再給足面子大叫，龍俊亨就說：「真的做什麼都好耶！」
《LONER's ROOM》選台灣作為海外首站，龍俊亨就透露他的英文新歌《LOVE SONG》於8月1日發行的原因，就是為了配合公演，想讓台灣歌迷能聽到熱騰騰的《LOVE SONG》，他說：「發布這首歌前，我想了很多，我本來就要錄很多歌，但我先錄這首歌，想在台灣唱給大家聽！」將海外首唱獻給台灣，獲得全場滿堂彩。
歌迷也為了龍俊亨準備驚喜，等到龍俊亨轉頭後，全場就舉起寫著「你是我們的勇氣，我們也會成為你的勇氣」手幅，龍俊亨用中文說了「勇氣」後，表示：「真的很感謝你們為我準備這些東西！」大家也希望龍俊亨能常來台灣，他回應：「若大家一直這樣愛著我的話，我就要很常來了吧！」
龍俊亨一連唱完數首歌後，就坐下來抽紙條回答粉絲問題，其中一張寫著「跟我交往吧，只有3秒也沒關係」，龍俊亨寵粉的說：「妳在哪？我們交往吧！」結果迅速喊1、2、3後，他就跟「女友」提分手，幽默舉動讓全場笑聲不斷。
▲龍俊亨感謝台灣粉絲準備的應援與驚喜。（圖／TheArtistudio得藝室策劃）