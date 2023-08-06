父親節5大樂園優惠！暑假「只要88元」　199玩水陸、這家1票玩2天

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義大遊樂世界即日起至8月8日，爸爸本人購票只要88元（需搭配一名699元優惠票），再送摸彩券1張，有機會抽到文雄眼鏡配鏡專案兌換券；8月31日前搭乘飛越愛情海、超級水戰之冒險奇航、5D鬼船、VR主題館等任3樣設施，還有機會抽獎Vitantonio鬆餅機等限定好禮。
預告七夕情人節優惠，8月16日至8月22日，凡穿情侶裝入園就送荔枝蜂蜜兌換券1張；在園區合照打卡、上傳指定貼文再抽義大吉祥物玩偶。
📌小人國
小人國主題樂園，8月週二、週三、週四限定，午後1:30入園只要199元（原價950元，最後購票時間15:00），未滿3歲憑健保卡免費入園，199元一票暢玩水陸雙樂園。
📌六福村
六福村即日起至8月13日現場購票，親子兩大一小（未滿12歲以下），享有優惠價1888元（原價2398元）。需出示身分證或戶口名簿，親子身份須為父子/父女（未滿12歲以下），限本人使用；現場水樂園加購價88元/人，即可升等暢遊水陸雙樂園。
📌遠雄海洋公園
即日起至8月31日，遠雄海洋公園祭出「+1專案」，只要第一天購票入園，不論票種/票價，都可享有「隔日免費再入園」優惠，相當於「一票玩2天」。提醒大家，需入園當天15:00前至園區海洋客服中心登記（出園後即無法登記）；隔日入園者需持法定證件一同至入口處驗證後入園。
📌劍湖山世界
劍湖山世界8月壽星優惠，即日起至8月31日，「當月壽星」水陸全日暢玩350元/人，限本人使用，驗票時請出示本人身分證，依所記載之國曆生日為主；無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿供檢驗；未主動出示證件恕無法享有壽星優惠。