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父親節5大樂園優惠！暑假「只要88元」　199玩水陸、這家1票玩2天

▲暑假遇上父親節7大樂園優惠懶人包，高雄義大遊樂世界爸爸本人購票「只要88元」，六福村親子優惠票，劍湖山世界8月壽星優惠，小人國199元一票暢玩水陸雙樂園，遠雄海洋公園一票玩2天。（圖／義大提供）
▲暑假遇上父親節7大樂園優惠懶人包，高雄義大遊樂世界爸爸本人購票「只要88元」，六福村親子優惠票，劍湖山世界8月壽星優惠，小人國199元一票暢玩水陸雙樂園，遠雄海洋公園一票玩2天。（圖／義大提供）

記者蕭涵云/綜合報導

暑假遇上父親節，7大樂園優惠別錯過！《NOWnews今日新聞》為大家整理必玩優惠懶人包，高雄義大遊樂世界爸爸本人購票「只要88元」，爽玩一整天；六福村祭出親子優惠票，劍湖山世界8月壽星優惠，小人國199元就能一票嗨玩水陸雙樂園，遠雄海洋公園暑假「+1專案」，享有「隔日免費再入園」，等於1票玩2天

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📌義大遊樂世界
義大遊樂世界即日起至8月8日，爸爸本人購票只要88元（需搭配一名699元優惠票），再送摸彩券1張，有機會抽到文雄眼鏡配鏡專案兌換券；8月31日前搭乘飛越愛情海、超級水戰之冒險奇航、5D鬼船、VR主題館等任3樣設施，還有機會抽獎Vitantonio鬆餅機等限定好禮。

預告七夕情人節優惠，8月16日至8月22日，凡穿情侶裝入園就送荔枝蜂蜜兌換券1張；在園區合照打卡、上傳指定貼文再抽義大吉祥物玩偶。

▲義大世界提供住宿、玩樂、購物一站式旅遊，六月份義大遊樂世界更祭出三重優惠。（圖／義大世界提供）
▲義大遊樂世界暑假遇上父親節，祭出購票及抽獎優惠。（圖／義大世界提供）
📌小人國
小人國主題樂園，8月週二、週三、週四限定，午後1:30入園只要199元（原價950元，最後購票時間15:00），未滿3歲憑健保卡免費入園，199元一票暢玩水陸雙樂園。

📌六福村
六福村即日起至8月13日現場購票，親子兩大一小（未滿12歲以下），享有優惠價1888元（原價2398元）。需出示身分證或戶口名簿，親子身份須為父子/父女（未滿12歲以下），限本人使用；現場水樂園加購價88元/人，即可升等暢遊水陸雙樂園。

▲六福村推出4/1~4/9期間，未滿12歲小朋友、60歲以上長者入園玩只要100元。（圖／六福村提供）
▲六福村暑假祭出親子票價優惠。（圖／六福村提供）
📌遠雄海洋公園
即日起至8月31日，遠雄海洋公園祭出「+1專案」，只要第一天購票入園，不論票種/票價，都可享有「隔日免費再入園」優惠，相當於「一票玩2天」。提醒大家，需入園當天15:00前至園區海洋客服中心登記（出園後即無法登記）；隔日入園者需持法定證件一同至入口處驗證後入園。

📌劍湖山世界
劍湖山世界8月壽星優惠，即日起至8月31日，「當月壽星」水陸全日暢玩350元/人，限本人使用，驗票時請出示本人身分證，依所記載之國曆生日為主；無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿供檢驗；未主動出示證件恕無法享有壽星優惠。

▲遠雄海洋公園「海洋嘉年華」設施與吉祥物。（圖／遠雄海洋公園提供）
▲遠雄海洋公園「海洋嘉年華」設施與吉祥物。（圖／遠雄海洋公園提供）
▲劍湖山世界兒童連假期間（4/1-4/5）遊樂設施開放至下午5點半，園區營業時間到下午6點。（圖／劍湖山提供）
▲劍湖山世界也有水陸雙樂園可玩。（圖／劍湖山提供）

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