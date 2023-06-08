遠雄海洋公園斥資7億升級！開美人魚訓練學校　暑假ㄧ票玩2天優惠

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會後受訪時武祥生更坦言，以主題樂園來說，多半非常聚焦硬體感受，「大家一味追求硬體競爭，但其實硬體是會無止境的演化、進而漸衰」。他透露疫後看到旅遊發展變化，更想透過「理念」引導園內活動、喚醒大眾對海洋生物重視，甚至從互動關係變成共生環境。他進一步說明，教育不只有說教一途，「遊育園」便是打造「育」教「娛」樂的所在，譬如在可允許範圍內有機會觸摸，理解如何與海洋生物共處，在環保永續概念上便能更有意識。
從園區推出全新包括海國王號、水母萬花筒、海底探險家、乘風破浪、海洋嘉年華等「共樂」遊樂設施與表演節目，可看出端倪；也會配套打造適合親子家庭親近海洋的線上線下虛實整合的「共育」相關訓練、營隊課程，如數位水族館體驗、小小獸醫師營隊等。尤其先前華麗回歸叫好又叫座的「2.0版人魚實境表演」，再以全台唯一男人魚王子全台爆紅，如今「美人魚訓練學校」也將成真。
在「共生」的永續行動，除了有產官學合作的長期研究計畫，也加碼投資成立海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地，期許成為東太平洋最大的海洋生物救援教育基地，並串起國際海洋永續行動的平台。
今年夏天，遠雄海洋公園還將與國家地理推出獨家計畫《影像方舟 PHOTO ARK》巡迴展，為台灣首次引入國際級生態教育互動體驗的計畫。目前攝影團隊也完成了遠雄海洋公園內，全台獨一無二的「海牛美人魚」及「花紋海豚」等許多瀕臨絕種的海洋生物，將在台北、台中、高雄與花蓮巡迴展出。同時遠雄悅來大飯店及海洋公園，也將推出升級後第一檔的大型暑期活動。
遠雄悅來大飯店7、8月打造「南洋夏豔」暑期四大住房專案，從一泊一食、到三泊六食，採郵輪全包式渡假模式體驗一系列吃住玩遊，平日入住雙人優惠10150元起，入住期間為2023年7月1日至8月27日，不只贈送暢遊海洋公園，還可自由搭配多項戶外主題遊程，包括獨木舟、立式划槳、溯溪等水域活動，及四大主題餐飲包括自助式Buffet、中式料理、日式料理及戶外BBQ燒烤餐點。
遠雄海洋公園則於7月1日至8月27日，推出暑期限定「海洋冰風暴3 全面啟動」的主題活動，打造全台唯一以海盜主題沉浸式體驗園區，遊客搭乘限定版實境的黑鬍子海盜船，體驗乘風破浪的暢快感；延續去年的冰怪來襲，今年大海冰怪除了帶來最狂的大水砲及酷涼冰塊外，再增加大型狂風水霧，電音風格水花hi派對，每日限定二場狂歡。
遠雄海洋公園從7月1日至8月31日，還加碼推出「+1專案」，只要第一天購票入園，不論票種/票價，都可享有「隔日免費再入園」優惠，相當於「一票玩2天」，慢慢暢玩所有設施。園區還打造期間限定餐食，城堡餐酒館主題餐廳有「冰凍爆米花」，Ocean Friedn燈塔咖啡屋的「冰風暴焦糖可可脆片冰沙」，還有與Häagen-Dazs哈根達斯合作的「美人魚聖代」。