越南法國麵包是什麼？做法由來公開　忠貞市場美食「阿箴」注音曝

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越南法國麵包（Bánh mì）像是一種潛艇堡，又如富有東南亞色彩的三明治，是在越南、柬埔寨、寮國等地流行的庶民小吃；又被稱為越式法國麵包、或越南潛艇堡等。
受到法國殖民時期影響的越南，將法式長棍麵包 （Baguette）融合越式傳統，將烘烤過的麵包對半切開，加入豐富的醃蘿蔔、生菜（香菜）、肉片與特色豬肝醬，而得名「越南法國麵包」。
📌「越南法國麵包」和法國長棍麵包，有何不同？
雖然說「越南法國麵包」是使用法國麵包，但製作原料上卻有點不同。越式法國麵包在製作時，除了麵粉，還使用了在來米粉（Rice Flour），一方面因當地盛產稻米，二來成本較為低廉。也因此，「越南法國麵包」吃起來比正統法國長棍麵包，來得「口感清脆」、「質地也較為鬆軟」。
📌料多澎湃的「越南法國麵包」，都夾了什麼？
越南人享用時「越南法國麵包」，多半會加入帶有酸甜風味的醃白蘿蔔絲，以及新鮮切片的小黃瓜、青木瓜、芫荽（香菜）、墨西哥辣椒等配料，還有超過一種以上的越南火腿或肉凍切片，甚至燒肉等肉片，再抹上越南豬肝醬、美乃滋及美極鮮味露（Maggi Sauce）等醬料，組成豐富又涮嘴的酸甜香辣口味，成為頗具代表性的在地美食，從街頭小吃攤到餐廳小館子內都隨處可見。
「越南法國麵包」有著靈魂抹醬，所謂的「越南豬肝醬」（Vietnamese pork liver pâté），也是承襲法國鵝鴨肝醬做法而來，越南人以較好取材且價格親民的豬肝，搭配豬油、豬頭皮、芥末醬、蒜頭等原料製作，像抹醬般直接塗上麵包；有的店家也會處理成肉凍狀成塊後去切片，像是多了一層肉類餡料的感覺。
📌忠貞市場美食「阿箴」怎麼念？
近日躍上新聞版面的小吃攤「阿箴」越南法國麵包，（箴，注音ㄓㄣ），曾被網友譽為「在地最強越南法國麵包」，每次經過都是「非常誇張」長長人龍在排隊，雖然忙碌但店員態度算親切。
民眾大讚外酥內軟的麵包，不手軟夾入超豐富配料，卻是平價價格等優點，超受網友歡迎！內餡還加入滷蛋，甚至有人稱讚「一次吃半條就很飽」、「吃一個抵兩餐」，而且有多種辣度可以調整，「辣得很過癮」、「小辣還是好辣」。