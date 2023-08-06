老高怒喊「要原創移步」！講故事不可能自創嗎 台灣這人早做到了
超紅說書系Youtuber老高與小茉，近期被踢爆影片內容大量抄襲其他YTR。而老高也數次發出聲明，態度強硬表示「如果你追求原創，請移步自創」。然而講述一段故事，真的無法做出原創內容嗎？但其實在台灣，早就有一位傳奇人物做到了，他就是探險家「名腿」眭澔平。
記者潘毅/綜合報導
老高時常以說書方式，談論世界上各種未解之謎、外星人等等題材，而近期他被踢爆資料、敘事結構都照搬其他YTR內容。對此老高昨（5）日也回應「任何客觀事實都不是我的原創，就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，如果你追求原創，請移步自創」，表示這些內容確實均來自網路和書籍，自己只是收集下來，講給大家與老婆小茉聽。
但講述這些奇幻、傳奇等題材，真的都沒辦法「原創或自創」故事嗎？其實過去在台灣，早就有人做到，就是台灣的「旅遊家」眭澔平，他過去走訪過全世界多達200個國家與地區，並在當地收集許多文物古物、探訪古蹟等等，回台後也會在節目、演講中分享自己的冒險經歷。
翻開眭澔平的經歷也十分驚人，他是電視新聞主播記者出身，並擁有國立臺灣大學歷史學系、美國康乃爾大學東亞研究所碩士、世界文化史博士、英國里茲大學社會經濟學博士等高學歷。過去眭澔平也親口表示：「我在電視上說的內容，都是靠雙腿實地跑出來的；我不是名嘴，最多算是『名腿』！」因此可以說是「原創」說書人的典範。