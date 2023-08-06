老高跌落神壇誰接班「說書系霸主」？鄉民直指1人：真的是知識型
擁有585萬訂閱粉絲的說書系Youtuber老高與小茉，近期深陷抄襲風波，而老高本人則強調「如果你追求原創，請移步自創」，但這也讓他充滿知性的形象留下汙點。就有鄉民好奇，若老高因此事而下了神壇「誰能接班說書系霸主」？而許多人則紛紛點名1人，更大讚「內容完全是知識型的」。
記者潘毅/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發起討論，提到老高近期深陷抄襲風波，甚至可能危及到他現在是華語說書圈最頂尖的位置，更讓他開始好奇「老高走下神壇後，誰準備接替知識型扛壩？」同時點名了自說自話的總裁、啾啾鞋、X調查、叉雞等人。
然而該文留言處，有不少網友直指藝人「李永樂老師啊，在YT上論談知識沒人比得過他」、「知識型是李永樂老師這種的，老高哪裡算知識了」、「李永樂老師，可是他也是有參考教科書的內容」。
回顧本次老高深陷抄襲的風波，最早是由YouTuber「藍泉媽媽」踢爆，表示他多部影片內容直接拿了日本YTR頻道的幾乎連文本、對話模式都照抄。後續包含「Owen蔗糖男」、叉雞、甚至之前才因抄襲風波而必須打一場拳賽的尼克星，都拍片聲討老高，事件發酵後，老高也連續做出回應，並在最後一次回應中強調「只有論文原作者可以要求自己刪除影片」。