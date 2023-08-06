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韓式炸雞開戰！橋村創蜂蜜口味、鬼怪炸雞是它　「洋釀」是什麼？

▲韓劇引發的韓式炸雞熱潮在台灣開戰！什麼是「韓式炸雞」？常見的「洋釀」口味是什麼？「橋村炸雞」創蜂蜜口味掀起甜味炸雞風潮；「bb.q CHICKEN」則被暱稱為「鬼怪炸雞」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲韓劇引發的韓式炸雞熱潮在台灣開戰！什麼是「韓式炸雞」？常見的「洋釀」口味是什麼？「橋村炸雞」創蜂蜜口味掀起甜味炸雞風潮；「bb.q CHICKEN」則被暱稱為「鬼怪炸雞」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

韓劇引發的韓式炸雞熱潮也在台灣開戰啦！究竟什麼是「韓式炸雞」？韓式炸雞中常見的「洋釀」口味又是什麼？高人氣「橋村炸雞」創蜂蜜口味掀起甜味炸雞風潮；「bb.q CHICKEN」則因韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》被暱稱為「鬼怪炸雞」。《NOWnews今日新聞》幫大家整理各種韓式炸雞小知識，一篇搞懂韓式炸雞在紅什麼。

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📌什麼是「韓式炸雞」？
韓式炸雞通常泛指先醃製、後油炸的調味炸雞，甚至還會在炸雞表面沾裹包覆滿滿特製醬料，而且口味多變又豐富，從大蒜醬油、酸甜、香辣等風味都很受歡迎。在韓劇中，總是見到男女主角大啖韓式炸雞配啤酒，吃得好香又豪爽，讓人半夜追劇肚子餓起來，掀起韓式炸雞熱潮。

▲10/13～12/15，內用、外帶，任一款bb.q CHICKEN炸雞，即可以129元加價購買「炸雞就醬夾」組合（原價159元）。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲因韓流熱潮，韓式炸雞在台灣也競爭激烈。（圖／全家國際餐飲集團提供）
📌韓劇引發熱潮！韓式炸雞紅遍全球
據說讓韓式炸雞紅遍全球的正是熱夯韓劇《來自星星的你》，因為千頌伊嬌喊「下初雪的時候，怎麼能沒有炸雞跟啤酒？」經典台詞，讓「韓式炸雞」隨著該劇風潮紅遍全球。

而韓式炸雞連鎖店眾多，不少品牌因受韓劇、代言人加持而紅透半邊天！像是「bb.q CHICKEN」就因頻頻現身韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》，被暱稱為「鬼怪炸雞」，連《愛的迫降》、《永遠的君主》也都看得見「bb.q CHICKEN」的身影。而橋村炸雞更是從SUPER JUNIOR、李敏鎬都曾當過代言人。

▲李棟旭（左）跟劉寅娜在《鬼怪》中初相遇就是在天橋上。（圖／愛奇藝台灣站）
▲和李棟旭（左）飾演一對苦情戀人的劉寅娜（右），在《鬼怪》中是開設bb.q CHICKEN韓式炸雞店的老闆娘。（圖／愛奇藝台灣站）
📌什麼是「半半炸雞」？
由於韓式炸雞口味眾多，有時只有兩個人分食又怕份量太多吃不完，因此業者大多會販售「半半炸雞」，通常是指一半份量為原味、一半份量為辣味的炸雞；爾後又有不少業者開放，讓大家可以自由選擇兩種口味的炸雞，組成一份半半炸雞，便因可以一次吃到兩種口味，而成為店內人氣餐點。

▲涓豆腐「Combo雙享韓式炸雞」398元。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲韓式炸雞的「半半炸雞」也稱「Combo」。（圖／豆府餐飲集團提供）
📌韓式炸雞的「洋釀」口味是什麼？
其實在韓文裡，「洋釀」一詞是指「調料、調味」，一般當作調味醬料、或沾醬的意思，並非指稱某一種口味。因此，各家韓式炸雞業者的「洋釀」口味，自是大不相同；不過通常多是甜甜辣辣的醬香口味，又因各品牌風格而有偏辣、偏甜、偏鹹等滋味。

▲板橋「橋村炸雞」搶先曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋環球新開「橋村炸雞」先排隊人潮。（圖／記者蕭涵云攝）
📌蜂蜜炸雞始祖「橋村炸雞」　冷了也「脆口」的秘密
1991年以大蒜醬油的「招牌洋釀口味」，打響名號的「橋村炸雞」，在2010年研發出蜂蜜炸雞，掀起一股甜味炸雞風潮，更在此後成為該品牌最熱賣口味。

「橋村炸雞」不藏私透露雞肉鮮嫩的秘密，以獨門配方醬汁醃漬雞肉12小時入味，再經過24小時的低溫熟成技術，搭配獨家兩段式油炸工序，達到自家對炸雞酥脆度的標準，不少消費者便是特別喜愛橋村炸雞皮薄酥脆、冷了也好吃的口感。

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