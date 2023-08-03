卡努颱風攪局！板橋「橋村炸雞」開幕即停業 菜單、餐廳搶先看
卡努颱風攪局！北北基宜放颱風假停班停課，板橋「橋村炸雞」原訂今（3）日開幕即停業。不過想吃的粉絲可先一飽眼福，《NOWnews今日新聞》記者為大家直擊，業者不畏風雨仍剪綵慶祝開出台灣首店，完整菜單、餐廳環境搶先看。
記者蕭涵云/台北報導
已在全球已開設超過1300家連鎖分店的「橋村炸雞」，橫跨美國、中國、杜拜、泰國、馬來西亞及印尼，總算登陸台灣，進駐環球購物中心Global Mall板橋車站B1樓層開設分店。以大蒜融合醬油的濃郁風味，成功打造「招牌洋釀」口味炸雞，受到熱烈喜愛；2010年更研發出蜂蜜炸雞，掀起甜味炸雞熱潮。
沒想到遇上卡努颱風攪局，讓板橋「橋村炸雞」開幕一波三折，原本昨日傍晚還表明「開幕日僅提供外帶服務，需現場排隊點餐，無提供預訂服務。」隨著北北基放颱風假停班停課，緊急公告將配合板橋環球購物中心，「預計於8/3 上午09:00，公告是否正常營業」。上午再度更新「今日不營業」，僅作開幕剪綵活動。
《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，業者不畏風雨仍剪綵慶祝開出台灣首店，搶先曝光台灣「橋村炸雞」完整菜單、餐廳環境。設有內用座位及外帶服務的台灣首店，營業時間為週一至週日10:00-22:00；8月4日起購買方式為「外帶需現場排隊點餐，目前無開放電話預訂及線上預訂；內用需現場候位，由人員為您安排座位入座，暫無開放訂位」。
韓國「橋村炸雞」推薦菜色，除了招牌洋釀炸雞系列、蜂蜜炸雞系列外，最受歡迎的還包括韓國青陽紅辣椒製作的香辣炸雞系列、黑色秘密炸雞系列，或選擇半半炸雞系列，可點上兩種口味一次滿足。而且每個炸雞系列，都可以依照個人喜好，選擇全雞、雞腿、雞翅、無骨炸雞，或是雞腿加雞翅的組合。
台北則預計年底前信義區開出2家「橋村炸雞」直營店，預計今年目標將展店3家。而且未來將開放國內加盟，可望快速累績品牌聲量，饕客們也更有口福。