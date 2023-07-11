橋村炸雞台灣首店8/3開幕！Global Mall板橋車站先吃 台北等年底
去韓國必吃的高人氣「橋村炸雞」總算要來台灣了！由六角國際集團旗下子公司的王座國際獨家總代理，「橋村炸雞」台灣首店將開在新北市環球購物中心Global Mall板橋車站B1樓層，據了解，7月1號才封板裝潢、預計8月3日開幕，台北則預計等到年底前，將在信義區開出2家直營店。
記者蕭涵云/台北報導
即將登陸台灣的「橋村炸雞」，1991年3月在慶尚北道的龜尾創立第一家總店， 以大蒜融合醬油的濃郁風味，打響名號，也是現在人人必吃的首選「招牌洋釀口味」。更在2010年研發出蜂蜜炸雞，掀起一股甜味炸雞風潮。
目前「橋村炸雞」在全球已開設超過1300家連鎖分店，橫跨美國、中國、杜拜、泰國、馬來西亞及印尼，而台灣傳言已久的開幕消息，總算確定了，首店將進駐環球購物中心Global Mall板橋車站B1樓層。7月1號才封板裝潢，預計將在8月3日開幕，設有內用座位及外帶服務。
韓國「橋村炸雞」推薦菜色，除了招牌洋釀炸雞系列、蜂蜜炸雞系列外，最受歡迎的還包括韓國青陽紅辣椒製作的香辣炸雞系列、黑色秘密炸雞系列，或選擇半半炸雞系列，可點上兩種口味一次滿足。而且每個炸雞系列，都可以依照個人喜好，選擇全雞、雞腿、雞翅、無骨炸雞，或是雞腿加雞翅的組合。
而台北的粉絲別傷心，王座國際預計等到年底前，也將在信義區開出2家「橋村炸雞」直營店，預計今年目標將展店3家。而且未來將開放國內加盟，可望快速累績品牌聲量，饕客們也更有口福。
環球購物中心為有助暑假吸客，改裝後喜迎10家新櫃品牌，Global Mall板橋車站除了有大家關注的「橋村炸雞」全台首店，人氣團購夯品、曾獲2022台灣百大糕餅伴手禮的「抱歉菠蘿」全台首家也已在B1開幕；南港車站則引進主打日本今川燒的手搖飲「外婆的茶屋」百貨首店、及結合機甲戰車、餐飲新型態的「MONEY JUMP親子餐廳」北部百貨首店；而屏東市有主打個人燒肉的「燒肉老大」百貨首店進駐等陣容。