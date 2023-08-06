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台灣美食東亞排墊底？他曝友人「看到就掉頭跑」　台人見細節吵翻

▲台灣美食小吃文化揚名國際，但卻有不少品項，對於外國人而言是難以接受的，臭豆腐就常常榜上有名。（示意圖／pixabay）
▲台灣美食小吃文化揚名國際，但卻有不少品項，對於外國人而言是難以接受的，臭豆腐就常常榜上有名。（示意圖／pixabay）

記者潘毅/綜合報導

台灣美食小吃文化揚名國際，但卻有不少品項，對於外國人而言是難以接受的！近期知名歌手黃明志，就以自身的旅遊經歷，替東亞的各個國家地區做出排名，其中在飲食部分，台灣竟然排墊底，而細節曝光也讓台灣網友爭論不休。

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黃明志日前在Youtube頻道《The Geebai Team 擊敗人團隊》上，將日港台新馬泰等國家區域，以旅遊體驗來做大評比，沒想到台灣，竟在「飲食」項目上位居B級墊底，但景點、交通、人情都有S級評價，治安則有A級。

針對台灣美食在東亞各國排在墊底的位置，黃明志詳細解釋：「台灣小吃特色有點重，我是以客觀方式排，如果是自己的話，我是放台灣(飲食)有S或A的，可是我覺得以外國人的角度是B啦，曾帶我馬來西亞的同學，去台灣旅行，他們有很多東西吃了是罵的，除了雞腳凍、臭豆腐，有些他們連看都不敢看，比如說東山鴨頭、豬血糕，他們看了就會跑掉。」

至於台灣交通為何有S，黃明志也表示：「如果只講台北的話是完美的，環島也有火車、高鐵等，但其實台灣交通給到S有點危險，因為有很多三寶在路上，大家過馬路要小心」，但公共交通部分，對旅客來說真的算不錯。

▲黃明志日前將日港台新馬泰等國家區域，以旅遊體驗來做大評比，沒想到台灣，竟在「飲食」項目上位居B級墊底。（圖／YT@《The Geebai Team 擊敗人團隊》）
▲黃明志日前將日港台新馬泰等國家區域，以旅遊體驗來做大評比，沒想到台灣，竟在「飲食」項目上位居B級墊底。（圖／YT@《The Geebai Team 擊敗人團隊》）
然而影片內容曝光幾天後，也在台灣網路論壇上發酵，許多網友反駁，表示台灣美食文化早已揚名國際；但也有一派人支持黃明志的說法，認為真的有不少台灣小吃，對於外國人來說，想吃下去真的是一大挑戰。

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