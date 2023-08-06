「霸王行人」闖紅燈不走斑馬線！爽滑手機橫跨馬路 全車急煞禮讓
《道路交通管理處罰條例》從今年6月底正式上路後，汽機車駕駛未依規定禮讓行人，最高罰則提高至6千元，駕駛們也開始嚴謹遵守禮讓行人的規範。但是近期又出現兩名「霸王行人」，直接滑著手機闖紅燈不走斑馬線，讓所有行駛車輛全都嚇得急煞停讓，影片曝光也引爆眾怒。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《爆怨2公社》公布一段約8秒鐘的行車紀錄器影片，事發時間是在8月2日上午8點左右，當事人行駛經在新北三重區一處路口時，明明車道顯示綠燈，卻有兩位行人直接無視號誌，直接滑著手機橫跨過馬路，中途還都沒有走在斑馬線上，導致雙向來車全都急剎車，停下來讓這兩位「霸王行人」通過。
開車在路上遇到這樣的遭遇，也讓當事人不禁苦嘆「報告部長，我們已經洗清行人地獄，現在連闖紅燈都可以看手機不抬頭」。而驚險片段曝光，也讓許多民眾紛紛痛批「別出來害人」、「重點是還無法檢舉他們，汽機車有牌可以照，行人完全無法可管，等警察到人早就不見了」、「行人地獄變行車地獄」。
究竟為什麼連「行人闖紅燈」都讓這些駕駛嚇得急煞禮讓？其實過去《TCPB局長室》的《道路交通管理處罰條例》懶人包中也指出：「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓」，若發生事故，仍有民、刑事責任，行人違規則另行告發。