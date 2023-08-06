他拿「這個10元」付錢遭拒！老店員出面收下 眾認：年輕人沒看過
市面上流通著各種面額的貨幣，而小本經營的商家為求自保，看到不熟悉模樣的硬幣，都會遲疑該不該收。近期就有民眾表示，自己購買飲料時，拿了一枚特殊「10元硬幣」卻遭年輕店員拒收，完整事件曝光，也讓許多網友表示：「年輕人沒看過正常」。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社公開版》社團上分享親身經歷「今天去買飲料，拿這個10元給店員，店員把我給退了說這個不行」，只見照片中的十元硬幣，正面印著有著各種面額硬幣的圖樣，而非一般常見的蔣公面像。
當事人隨後解釋「這是紀念幣目前還有流通」，但年輕店員依舊遲疑，幸好後來有一位較年長的店員也來看，並開口表示「這是真的10元硬幣」，才讓年輕店員真的相信「一直拿著觀看，又覺得有疑問，更覺得好酷」。
過程吸引大批網友討論，紛紛留言：「這個是特別週年發行的」、「之前我也拿一個7-11去買東西，本來店員不收，可能他沒看過，我說這是十塊，然後又給旁邊比較資深的看才收」、「還有莫那魯道那個20元，到傳統市場被拒絕率超高」。
事實上過去中央銀行就曾發文解釋過，目前市面上還有6種具紀念性，同時是可用於日常交易的10元「紀念性流通幣」，其中這次事件的10元硬幣則是在88年6月22日，為了紀念「新臺幣發行50週年紀念流通幣」而發行的。