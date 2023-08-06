逛賣場遭3組陌生人搭話！「全講同句話」她嚇壞 過來人戳破手法
若在外面連續被陌生人用「同個句子」來搭話，妳會產生警覺心嗎？近期有民眾前往賣場購物，沒想到短短一小時內，連續遭3組陌生人嫌「痘痘很多」，這讓她感到相當困惑也害怕。離奇遭遇曝光，隨即有過來人看穿手法：「這出現好幾年了」。
記者潘毅/綜合報導
一位網友在論壇Dcard上發文提到，在8月2日時她前往賣場購物，進入後沒多久就有一對情侶上前搭話，女子詢問她「妳痘痘怎麼了」，隨後又說自己以前也是這樣，可以加LINE告訴看診的醫院。原PO起初覺得對方是出於好心，所以就給了陌生女1號LINE當聯絡方式。
沒想到過沒幾分鐘，又有一位陌生男上前搭話，同樣指著原PO的臉問「妳痘痘怎麼了」，隨後又說自己妹妹也是滿臉痘痘，也是看診才好，但原PO相當傻眼，擺了臉色給對方看，而陌生男的同伴看到，才把他帶離開。
但更扯的是，過幾分鐘後又有一位陌生女子上前找原PO搭話，問題開頭一樣是「妳痘痘怎麼了」，甚至還拿出照片證明自己以前也是豆花臉。但此時原PO已經相當傻眼，回家後更上網求助「第一次遇到這樣真的感覺很可怕」。
看似離奇的遭遇，卻有不少人都遇過，苦主紛紛留言戳破其中手法「直銷，2人或3人一組一搭一唱的」、「重出江湖了嗎？我20年前也被這樣糾纏過，後來是我們店長嚴正警告不准再來」、「我在一中也有遇過，加了然後馬上封鎖了，我臉上沒痘痘也可以掰」、「小心被坑，這好幾年前的手段了」。