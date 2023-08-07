老高2度聲明風向變了！「偷偷下架」被抓包 她再嗆：裝什麼傻
知名YouTube頻道「老高與小茉」近日被踢爆抄襲日本影片，讓不少觀眾感到非常傻眼，老高為此發出聲明，文中強調「表現形式跟別人並不一樣」、「觀眾與小茉從未要求我原創」等等，否認抄襲風波。對此，爆料者「藍泉媽媽」也二度開砲，表示原創、二次創作、改編等都是有各自的清晰定義，怒批老高是偷換概念，直言「您一個快50歲的成年人，在那裝什麽傻？」
記者張嘉哲/綜合報導
老高在被爆出抄襲之後，一連發了兩則聲明，主張「著作權只有在原作者不允許轉載的情況下才存在，或者說才有效，而我講述的內容是自然科學，更不可能有所謂的原創作者」，聲明字句都否認自己抄襲，結果許多觀眾不買單，認為證據已經擺在眼前還不認錯，甚至引來百萬網紅Cheap也發聲抨擊，直指老高聲明中提到「觀眾與小茉從未要求我原創」這句話非常不要臉。隨著風波越燒約大，有網友發現，老高目前已經悄悄下架兩則聲明，在頻道中已經看不到。
而對於老高的聲明說法，「藍泉媽媽」也再度開砲，表示一開始只是想對老高影片的明顯錯誤或爭議做糾錯補充，結果沒有想到在製作過程，無意間發現老高有海量的抄襲，「且這個抄襲很多是一個字都不改的，是令人恐懼的全盤抄襲」，直言「老高與小茉」幾乎是「老高與小茉的國外影片翻譯社」。
「藍泉媽媽」說，老高的回應混淆概念、避重就輕，口中的「原創」成為了絕對概念，變成只要「太陽」兩個字不是你發明，你說出來，你就不是原創，但實際上，包括原創、創造、發明、二次創作、改編、演繹、甚至是feat、Cover、EDM都是有各自的清晰定義，甚至法律定義，怒轟「您一個快50歲的成年人，在那裝什麽傻？」貼文引起觀眾廣大迴響。