居民6天遭開34張罰單！里長廣播罵爆檢舉魔人 眾看現場照無言了
高雄市三民區寶盛里最近遭到檢舉魔人盯上，社區居民在短短6天內就收到34張罰單，里長看不下去站出來替里民發聲，利用廣播痛批檢舉魔人「到底有沒有人性啊！」結果消息曝光後，引發兩極反應，甚至被各地翻轉交通違規的粉專開嗆，揚言將會繼續檢舉。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，高雄市三民區寶盛里由於停車位不足，不少里民將轎車停在自家門前或任意違停在轉角處，結果被檢舉達人盯上，從上月25日開始，一連6天瘋狂舉報，警方到場開出34張罰單，內容包括「並排停車」、「未依順向停車」、「轉彎處停車」、「車輛佔據騎樓、人行道」等等，甚至檢舉魔人還會在場監督警察，是否真的有如實開單。
然而起初里長任天霸透過廣播溫情喊話，希望檢舉魔人「高抬貴手」，不要破壞社區的和平，結果對方仍然繼續檢舉，讓任天霸凍未條二度廣播，氣憤的說「里長在這邊非常痛心，颱風天你也檢舉，到底有沒有人性啊」、「連颱風天、禮拜天也不給人好好休息，晚上我們到立委服務處，如果他不處理，我們來去派出所抗議，真正惡質的啊！」
消息曝光後，立刻在網路上掀起討論，臉書粉專「翻轉大高屏交通違規」更是做出一系列圖卡，反擊里長，表示「謝謝任天霸里長的呼籲！我們聽到了！我們會呼籲社友不要沒事就經過貴社區檢舉！」並且還標註高雄市長陳其邁的臉書以及高雄交通局、警察局一同觀看，不少網友看完現場停車照片則認為里長做法非常不妥。
而對於該事件，高雄警方則回應，因當地有違停檢舉案件，警方依法開單，日後仍會對住戶加以宣導，並針對違規的樣態舉發開單，以遏止違停亂象。