民眾黨空姐應援團遭轟！民進黨也曾找辣妹舞團 2年前畫面曝光
台灣民眾黨主席柯文哲日前辦理「北區姊妹台灣選哲之友會」的活動，結果前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，每位女生穿上緊身窄裙以及露腰上衣熱舞表演，引來不少政客的批評，認為這是在物化女性，引發熱烈討論。不過事件在網路上發酵之後，就有人挖出2年前民進黨也曾經在公投說明會上邀請辣妹舞團演出，認為以藝術演出角度上來看，根本沒有什麼物化女性的問題。
記者張嘉哲/綜合報導
在「空姐應援團」演出之後，引來不少政客的批評，民進黨議員陳乃瑜就在臉書表示「民眾黨5日茶會上，幾位女性穿非常短、物化版本的空姐制服跳熱舞，這不就是物化女性、物化空服人員，這樣叫做撕仇女標籤？」而該場活動的安排甚至引來前空姐、桃園市空服員職業工會的關注。
然而消息曝光後，被大量轉到PTT討論，不少網友不以為然，認為「以表演層面來看，角色扮演主題舞蹈也是很常見的事情」，不懂到底有什麼好吵。更有網友也翻出民進黨在2021年四大公投說明會上，也邀請辣妹舞團上台演出熱場，穿著甚至比柯文哲的「空姐應援團」還要更火辣，當時卻不見有這麼多批評跟討論。
而對於活動內容掀起巨大爭議，柯文哲競辦發言人陳智菡也出面表示，主辦單位找專業舞團表演，相關表演橋段並沒有任何不敬、物化的意思，試問，如果舞團選擇和服或韓服，是否也要被指控對日韓人士不敬？陳智菡強調，主辦單位尊重舞團專業與女性舞者自主意識，不因為政治而限制或扭曲，也鼓勵女性拋棄社會加諸的各種束縛，任何組織、個人都沒有權力要求別人為身體自主而道歉。