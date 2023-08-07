7-11買「不敗甜點」藏神優惠！一堆人全丟垃圾桶：秒虧550元
雖然現在精緻甜點店非常的多，但是超商時不時也會聯名一些廠牌推出不同的甜點，其中也有一些經典不敗的甜點到現在都還是非常高人氣，例如從小吃到大的「統一布丁」，一個只要10幾塊錢，至今都是不少人最愛的評價點心。而近日，就有網友分享自己去一口氣買了好幾個布丁，只為了搜集上面的「封膜圖案」，沒想到卻釣出內行人表示「封膜有隱藏優惠！可以省很多錢喔！」引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商分享區」貼文指出「最近看到大家分享統一布丁有那個可愛的封膜圖案，直接掃貨買了三條，結果開了前兩個圖都一樣，開了第三個還是一樣，讓我失心瘋直接全部都打開了XD回過神來，我一個人吃9個布丁好像太多，5個我已經飽到不行！想問大家都開到什麼圖案？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「吃不完可以冷凍起來當布丁雪糕哈哈，我是開到No.1的圖案，超可愛的」、「這在哪買啊？我怎麼都沒圖案」、「我也是今天買布丁要舔包膜的時候才發現，圖案超可愛的」；也有內行人表示「封膜不要丟喔，去六福村有折價XD」、「封膜去六福村有折價，折蠻多的不要丟哈哈」、「小七才有這款！封膜可以折六福村門票喔」。
而原來，這是統一布丁與7-11合作的活動，只要只要而且憑小布丁Q版內層封膜，就可以享六福村門票優惠，其中主題樂園原價1199元變成優惠650元；而主題樂園加上水樂園，原價1499元變成優惠950元，現省550元不囉唆，對於暑假最後要去六福村玩的民眾來說，優惠可不要錯過囉！不過要特別注意的是，這款布丁Q版封膜僅限「7-11購買的統一布丁」，其他通路是沒有的哦！