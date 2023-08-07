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變頻冷氣「哪牌最好用」招了！老闆公開2品牌：師傅之間認證過

▲炎炎夏日不少人都要待在冷氣房一整天，冷氣的品質好壞也非常重要，決定每個月電費的多寡。（圖/記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日不少人都要待在冷氣房一整天，冷氣的品質好壞也非常重要，決定每個月電費的多寡。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在颱風過後，炎熱的天氣又再度到來，不少人再度回歸待在冷氣房整天的日子，不過也有不少人家中正需要汰換舊型冷氣的需求，但是不是總是相當苦惱到底應該安裝什麼品牌的冷氣呢？近日，嫁入冷氣世家的闆娘就公開「師傅之間公認的心頭好」，表示自己也銷售了上千台，至今都是0負評，非常適合要安裝新冷氣的人參考。

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熊令家電老闆娘再Tik Tok表示「買冷氣前先清楚自己的預算，以小坪數的房間來講，一線品牌跟二線品牌的價位大約價差一萬元上下，如果你有預算的話我會推薦冷氣界的愛馬仕『三菱重工』，其優點包括壓縮機保固15年、送風距離最長20米，登陸官網連續兩年都送不同的濾網，而且非常安靜，有不少客人表示安靜到都忘記關機」。

「而如果說預算有限的話，平價的首選我會推薦有南霸天的稱號，耕耘台南31年的『華菱冷氣』，這我賣了上千台0客訴，而且機王只有一台，其優點包括因應台灣潮濕氣候，每台都有防鏽的設計、業界唯一專利易拆型機型，簡易拆卸，炎炎夏日一樣是原廠技師5至7天到府檢修，而且產品也是台灣組裝出貨」。

▲台灣近期的氣溫動輒都有30度以上，許多室內空間已經無法不開冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）
▲冷氣老闆娘推薦兩大品牌，包括較貴的有「三菱重工」，平價的則是「華菱冷氣」。（示意圖非當事冷氣／記者潘毅攝）
熊令家電老闆娘也說「除此之外沒有說的品牌，有部分是因為很多都是售後服務等待時間超久，不然就只是廣告噱頭，或者是很多都是需要一年保養一次才能保有完整的功能，以我對大家了解，很少人對於冷氣一年保養一次的概念，因為我也曾經是那種人」。

貼文曝光後，不少人也跳出紛紛讚聲「華菱真的蠻不錯，預算有限的可以考慮」、「我家是三菱重工，檢修速度真的有在快的，人員也很專業」、「三菱重工+1，好吹又耐操」、「華菱推推，公司都裝這牌的」、「三菱重工壓縮機保固15年超狂，難怪人家賣比較貴也合理，售後服務非常好」。


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