變頻冷氣「哪牌最好用」招了！老闆公開2品牌：師傅之間認證過

我是廣告 請繼續往下閱讀
「而如果說預算有限的話，平價的首選我會推薦有南霸天的稱號，耕耘台南31年的『華菱冷氣』，這我賣了上千台0客訴，而且機王只有一台，其優點包括因應台灣潮濕氣候，每台都有防鏽的設計、業界唯一專利易拆型機型，簡易拆卸，炎炎夏日一樣是原廠技師5至7天到府檢修，而且產品也是台灣組裝出貨」。
熊令家電老闆娘也說「除此之外沒有說的品牌，有部分是因為很多都是售後服務等待時間超久，不然就只是廣告噱頭，或者是很多都是需要一年保養一次才能保有完整的功能，以我對大家了解，很少人對於冷氣一年保養一次的概念，因為我也曾經是那種人」。
貼文曝光後，不少人也跳出紛紛讚聲「華菱真的蠻不錯，預算有限的可以考慮」、「我家是三菱重工，檢修速度真的有在快的，人員也很專業」、「三菱重工+1，好吹又耐操」、「華菱推推，公司都裝這牌的」、「三菱重工壓縮機保固15年超狂，難怪人家賣比較貴也合理，售後服務非常好」。
@blancaliao_冷氣師傅心目中首選的冷氣品牌 走過 路過 絕對不能錯過 闆娘賣了上千台冷氣經驗後的心頭好 #冷氣 #冷氣界的愛馬仕 #三菱重工 #三菱重工空調誰比我風 #冷氣日常 #冷氣人生 #冷氣工程 #冷氣闆娘 #冷氣板娘 #我是不會安裝冷氣的冷氣板娘 #冷氣師傅 #推薦 #推薦叫我 #熊令家電
♬ 原聲 - 不會安裝冷氣的冷氣板娘 - 不會安裝冷氣的冷氣板娘