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父親節將至！台北爸爸房貸壓力是高雄2.3倍　銀行認新竹房最值錢

▲今年Q1台北男爸爸平均扛近1700萬房貸，「付清」難度是高雄爸爸的2.3倍。（示意圖／台灣房屋提供）
▲今年Q1台北男爸爸平均扛近1700萬房貸，「付清」難度是高雄爸爸的2.3倍。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

明天就是父親節，台灣房屋統計聯徵中心2023年Q1的都會區男性房貸負擔狀況，授信額度以台北市最高，達1691.2萬，最低的是高雄748.2萬，等於台北爸爸背負房貸的辛苦度，是高雄爸爸們的2.3倍。值得注意的是，在七大都會區中，新竹縣市合計平均鑑估成數為102.9%，意味著在銀行眼中，新竹的房子比契約上的買價更值錢。

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房貸扛第2重的是新竹縣市爸爸，平均1099.8萬元，第3是新北爸爸的1093.6萬元，第4是台中爸爸的850.1萬元，第5則是桃園爸爸的813.9萬元。

▲2023年Q1六都和新竹縣市男性購屋貸款狀況。（示意圖／台灣房屋提供）
▲2023年Q1六都和新竹縣市男性購屋貸款狀況。（示意圖／台灣房屋提供）
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，聯徵中心定義的鑑估成數，為鑑估值相對於買賣契約價格的比率，因此鑑估成數超過100%，代表鑑估價值高於契約價格，多半是發生在轉增貸或預售貸款上。台北市不少民眾會拿房屋轉貸或增貸來理財，轉增貸的時機，又通常與簽約買房時有段落差，鑑估值也往往高於原契約價格許多。

她分析，近年新竹房價急起直追，平均總價已超過新北，其中新竹市貸款鑑估成數更高達106%，新竹縣也是101%，新竹地區整體為102.9%。主要是近年新竹的新案市場熱絡且漲幅鮮明，許多3、4年前簽約購買的預售屋，到了完工申貸時，銀行鑑估值早已高於當初的買賣契約價格，鑑估成數因而超過100%，也凸顯新竹漲價速度和價值已是銀行認證。

▲台中今年7月的買賣移轉月減13.3%，單月衰退幅度為六都之最。圖為台中文心森林公園。（圖／資料照片）
▲台中今年7月的買賣移轉月減13.3%，單月衰退幅度為六都之最。圖為台中文心森林公園。（圖／NOWnews資料照）
台中爸爸「護二代」！ 多屋貸款利率高

觀察六都與新竹縣市的核貸成數，以高雄73.7%最高，桃園也有73.1%；貸款利率則是台中最高，達2.09%，新竹與台北並列最低，平均皆為2.05%。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，貸款成數攸關房屋新舊或地段價值，利率則反映出貸款人的工作和財力狀況，若買第二屋以上，貸款利率也會隨之增加。高雄、桃園近年的重劃區物件多，建商統一合作的銀行貸款成數有機會較高。

他分析，台中則因商業經濟發達，氣候、位置又居中，房價和居住空間也相對合理，符合家庭型人口安居樂業，且中部地區的長輩，為二代購屋的風氣仍盛，不少有餘力的爸爸會購入第二屋照護子女，加上中部地區不乏隱性收入的傳產工作者，不利財力評估，在申貸時相對吃虧，平均貸款利率也因而略高。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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