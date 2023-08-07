「蝦皮」虛擬帳戶遭詐團用來洗錢　檢：手機門號成洗錢金流鑰匙

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桃檢主任檢察官葉益發表示，詐團成功註冊蝦皮帳戶後，可同時以「假買家」及「假賣家」身分作「假交易」，當訂單成立後，蝦皮會產出一個虛擬帳號，詐團再將蝦皮的虛擬帳號拿來洗錢，一但被害人匯款，發現被騙後，蝦皮疑似為了把錢儘量留在蝦皮體系內，竟然不是將錢匯還匯款者，反而是把錢匯到假交易的假買家帳戶中，此做法對被害人及不公平，甚至提供詐團輕鬆又方便的洗錢管道。
另一方面，詐團還會使用「數位式移動節費設備」DMT（Digital Mobile Trunk）作為斷點，直接打電話詐騙一般民眾，完全不用擔心會被抓。
所謂「貓池」是中國大陸發展出來的設備，因為從前詐團要收認證碼，得一直更換SIM卡，相當麻煩，後來就研發出貓池，設備上全是卡槽，SIM卡不用拔掉，一整排插入卡槽並連接電腦一次跑出大批認證碼，大幅提升詐團收取認證碼的效率。
「數位式移動節費設備DMT」則是早年的節費電話，現在卻被詐團拿來作為詐騙「斷點」。呂象吾分析，DMT內有很多門號卡，會自動判讀撥打者撥打的號碼是中華電信、台哥大、遠傳還是市話，接著會自動調跳成網內互打免費。詐團看準這項功能，就利用DMT躲避檢警查緝，只要有WIFI就可運作，檢警還曾在機車上查獲DMT。
呂象吾表示，電信門號的管制相當重要，只要門號結合電支帳戶、網購帳戶或遊戲帳戶，「三者結合」就會成為強大的洗錢工具，電信門號成為打開洗錢金流的重要鑰匙，行政機關不可不管。