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扯！2女娃娃機店開色情直播　老闆看監視器傻眼：超大尺度胯下搖

▲直播歪風再起，2名女子在夾娃娃機店「色情直播」，老闆看監視器畫面傻眼。（圖／天龍德授權提供）
▲直播歪風再起，2名女子在夾娃娃機店「色情直播」，老闆看監視器畫面傻眼。（圖／天龍德授權提供）

記者黃韻文/綜合報導

直播歪風再起！知名娃娃機店老闆「天龍德」拍片揭露，竟有女客在娃娃機店內開色情直播，且尺度非常大，「該怎麼搖就怎麼搖、走一走肩帶就會掉下來」，甚至出現將手機放進上衣內，或是放在胯下搖的誇張動作，在他發現前竟已播了1小時之久，除了立刻報警趕人，也對兩人行徑感到相當無言。

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流量時代為了爭搶觀眾眼球，不只短影音頻傳誇張行徑，許多直播主更使出情色手段。夾娃娃機達人「天龍德」、在板橋經營娃娃機店約5年多，他拍片揭露上月底在店內遇到的誇張怪事，竟有兩名女客在店內公然色情直播，尺度之大讓他抓包當下也看傻眼。

▲娃娃機店老闆示範，其中一名女子將直播手機放入上衣內。（圖／天龍德授權提供）
▲娃娃機店老闆示範，其中一名女子將手機放入上衣內。（圖／天龍德授權提供）
「天龍德」向《NOWnews今日新聞》表示，事件發生在7月31日凌晨2點多，他剛忙完回到另一間玩具店門市準備吃飯，卻聽到隔壁的夾娃娃機店不斷傳出女子嘻笑聲，「半夜玩這麼久，不太符合邏輯。」看了一下監視器才發現事情大條，沒想到竟是2名女生在娃娃機店內開直播，且尺度非常大，「該怎麼搖就怎麼搖」。

他描述，其中一名女子直接拿手機往上衣裡拍，或是把衣服掀起來；另一名穿深V裝的女子，「演技很好，只要走著走著就會撞到東西，肩帶就會掉下來」，還出現蹲著拿手機「胯下搖」的誇張動作。兩名女子被抓包之前，已在店內直播了1個小時，一舉一動全被監視器錄下。

▲穿深V裝的女子走著走著，肩帶就會不小心掉下來。（圖／天龍德授權提供）
▲穿深V裝的女子只要撞到東西，肩帶就會不小心掉下來。（圖／天龍德授權提供）
由於兩名女子穿著實在太裸露，「天龍德」不便親自到娃娃機店現場，於是立刻報警處理，警方約5分鐘便到場關切、驅離。「天龍德」告訴《NOWnews今日新聞》記者說，對方大尺度直播是個人自由、與他無關，但店裡是做生意的地方，業界一看畫面就知道是哪間店，會影響到店家商譽。

他也透露，兩名女子應已成年，在警方盤查證件後就離開了。律師賴彥杰告訴《NOWnews今日新聞》，兩名女子恐違反《社會秩序維護法 》第83條第2款，在公共場所任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，可處新臺幣6000元以下罰鍰； 另外也可能觸犯 《刑法》第234條第1項，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

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