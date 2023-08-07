全家霜淇淋10大口味排行！最強霸主是這支 亞軍「賣6天就完售」
炎炎夏日，總是有不少人會吃冰來消暑，連鎖超商看準夏日商機，不僅推出許多冰品活動，也開發特有的冰品來吸引客人。而說到超商的冰品，全家的霜淇淋絕對是當前最火紅的消暑聖品，每隔一段時間就推出不同的口味，漂亮的外觀更是讓不少人買來打卡發在社群，讓全家霜淇淋的熱度一直都不滅。那麼，霜淇淋口味這麼多種，過往你吃過哪些口味？而哪種口味又是最受網友討論的呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，統計出討論度最高的霜淇淋口味前10名，沒想到冠軍口味由「抹茶」奪下！
記者張嘉哲/綜合報導
根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，全家霜淇淋推出的口味當中，從第十名到第七名分別為「比利時巧克力霜淇淋」、「釋迦霜淇淋」、「重乳草莓霜淇淋」、「白葡萄霜淇淋」、「木瓜牛奶霜淇淋」、「玉米濃湯霜淇淋」、「蜜蜜開心果霜淇淋」。
🟡第三名：嗨嗨蘇打霜淇淋
是在2023年6月攜手水族館Xpark推出的口味，也有人說這是「彈珠汽水霜淇淋」，以藍色海洋風為概念，結合日本夏日祭典的傳統飲品「冰淇淋汽水」，加上台灣產檸檬原汁平衡口感，由於顏色水藍的非常美，加上又是吃一個回憶的產品，推出後廣受歡迎！
🟡第二名：草莓優格霜淇淋
這是在2023年1月份推出的口味，才剛推出沒多久立刻造成轟動，開賣6天全家官網就宣布完售，讓不少還沒吃到的霜淇淋粉絲錯愕，隨後全家才出面表示，因為反應熱烈有再追加補貨，但冰淇淋數量依各門市庫存為主，酸甜酸甜的口感，讓不少吃過的人都希望「未來這口味勢必要重出江湖」！
🟡第一名：春日抹茶霜淇淋
這是在2023年3月時回歸的品項，這次選用的是日本靜岡抹茶，有別於過往抹茶口味，整體茶味提升並下修甜度，讓不少人覺得好吃程度又更上一層樓，搭配小農鮮乳的綜合口味更是絕配！果然還是越簡單的口味越是吸引人啊！