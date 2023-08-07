50歲能申請青安貸款嗎？銀行小白、Soho族　這樣做可提高貸款成數

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很多人以為青安貸款必須是年輕人，但其實沒有特別限制最高年齡，除了需是《民法》規定的成年年齡，也就是要年滿18歲以外，重要的是，只要本人、配偶或未成年子女，名下沒有自有住宅的人皆可申請，轉貸戶不適用。
📌無自用住宅該如何認定？
無自用住宅並不侷限第一次買房子的人，只要符合本人、配偶或未成年子女，名下沒有自有住宅的條件，都可以申請。
📌首購族申請房屋貸款前需注意什麼？
民眾選擇房屋貸款時除了透過自備款及欲購屋的總價去推算需貸款成數外，還需考慮「購屋區域的首購房貸利率」，每家銀行針對不同區域的首購房貸利率不全然相同，建議民眾申貸前先上網估算未來每月能還款的金額，以免造成日後經濟壓力負擔過大，再向銀行諮詢。
永慶房屋契約部資深經理陳俊宏提醒，雖然新出的「青安貸款」利率最低到1.775％，比許多銀行還低，但需注意優惠期限只到115年7月底！假設現在申請成功，雖然有3年時間享有優惠，但到了第4年利率便會調升回2.1%，甚至可能比其他一般銀行的利率還要高，申貸人需算仔細青安貸款是否有符合自身需求。
📌銀行小白、Soho族要怎麼做才能拉高貸款成數？
想要成功申請房屋貸款很重要的就是增加銀行的信用分數，銀行會透過聯徵中心調閱申貸人的個人信用評分，因此有許多民眾會選擇薪轉銀行作為申貸銀行，有助於提高銀行的信用分數。
陳俊宏提醒，過往有些民眾因為不習慣使用信用卡，日常生活多以現金支付，因此從未和銀行來往，也沒有信用卡，也就是俗稱的「銀行小白」，這類人讓銀行難以判別信用紀錄、還款能力，容易成為銀行的拒絕往來戶。建議這類民眾先向銀行申辦第一張信用卡，增加和銀行的往來紀錄。
此外，有些soho族、自由工作者的收入並不一定是透過銀行轉帳，建議要將收入集中定期存入銀行，讓自己的財力證明在銀行留下紀錄，而有信用卡的民眾切忌每月繳款只繳最低金額，最低應繳金額只是維持信用卡的最低門檻，當在申貸時會被大扣分，需特別留意。注意以上事項，便能增加銀行的信用分數，更有機會順利貸到理想的成數。
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