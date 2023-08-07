7-11買「不敗甜點」藏神優惠！一堆人全丟垃圾桶：秒虧550元

星巴克「續杯7折」爆紅！第2杯怎麼選、可用幾次　5大QA一次看

▲近日有星巴克的離職員工分享「續杯7折」的隱藏優惠，讓不少常客都前往門市嘗試成功。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲近日有星巴克的離職員工分享「續杯7折」的隱藏優惠，讓不少常客都前往門市嘗試成功。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

星巴克身為台灣咖啡店龍頭，不論時段，店內總是充滿購買人潮，近幾年更是不斷推出買一送一活動，吸引不少不同的客群。而近日，因為有離職員工在網路上分享，表示星巴克有一項隱藏優惠，就是如果在店內喝完咖啡後，只要到櫃檯說要續杯，可以享有7折優惠，官網上也證實有該項優惠，讓該「續杯7折」的優惠一砲而紅，不少常常在星巴克工作、久坐的人直接賺到。那麼，使用活動優惠前總是要搞清楚遊戲規則，《NOWnews》就整理續杯7折相關常見Q&A！給愛喝星巴克的民眾參考！

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🟡什麼條件下可以使用「續杯7折」優惠？

同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可於原門市享當天飲料續杯七折優惠。

🟡續杯只能夠喝一樣的？容量大小可以換嗎？

飲料選擇是可以更換的！包括容量以及品項，不過根據官網說明，購買與續杯飲料品項不包含罐裝飲料、含酒精飲料及額外添加燕麥奶客製化收費項目及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。

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▲星巴克最近有離職員工分享「續杯七折」的優惠，掀起不少討論。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡如果帶環保杯可以享有續杯優惠嗎？

答案是可以的，如果想要更換品項續杯時，可以有禮貌的請店員幫忙沖洗環保杯喔！


🟡續杯可以用幾次？

續杯優惠每天只能使用一次哦！

🟡星巴克這個活動到什麼時候？

根據官網說明，目前這波活動到年底都有，而星巴克店員則表示「其實每年都有續杯打折，只是公告會調整一些細節，每年會更新一次」。

▲星巴克一直都有提供隱藏的免費服務，那就是可向店員索取單杯環保杯套，不織布材質可重複使用。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲星巴克續杯7折的服務最近掀起話題，不過每天只能使用一次！（圖／記者鍾怡婷攝）

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