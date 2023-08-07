加油站女「聞出土石流」救一堆人！實際味道曝光 有2跡象快避難
卡努颱風遠離後，其「颱風尾」挾帶西南風在中南部山區帶來驚人雨量，讓中南部山區災情慘重。位於南投仁愛鄉南豐村的中油「聖本篤加油站」再度慘遭土石流滅頂，所幸當時站內一名女員工聞到「土石流的味道」，立刻要所有人快避難，最終無人傷亡，但究竟「土石流」聞起來究竟會有什麼味道？過去專家也早已給出答案。
記者潘毅/綜合報導
南豐村台14線71K台灣中油「聖本篤加油站」，過去已經有三次被滅頂的紀錄，分別是921地震後隔年2月豪雨、2004年的72水災，以及2008年的辛樂克颱風，而這次卡努颱風離開後帶來的致災雨量，讓該加油站4度遭遇土石流滅頂災情。
所幸當時站內一位年資21年的女員工，因歷經前兩次土石流災情，所以事發當天她聞出「土石流的味道」，就立刻大喊要所有人從站內撤離，不久後土石流沖毀了加油站，但最終無人傷亡，女子成為救命英雄。
究竟這個「土石流的味道」聞起來究竟什麼？其實農業部的網站中「土石流發生徵兆」描述，當出現「有腐植土臭味」，即可能是發生土石流的徵兆，也是唯一靠嗅覺能觀察的現象。此外，當出現「感覺地表震動」或是「上游有『Go』聲音(聽覺)及火光或像雷光的閃電」兩個現象時，則必定發生土石流，應盡速前往避難。