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YouTuber千千北漂10年「終在台北買房」　超大咖乾爹贊助百萬家電

▲美食YouTuber千千北漂10多年後，終於在台北買房子，日前開箱自己的新家。粉絲推測大咖乾爹三星至少贊助了百萬家電。（圖／YouTube千千進食中）
▲美食YouTuber千千北漂10多年後，終於在台北買房子，日前開箱自己的新家。粉絲推測大咖乾爹三星至少贊助了百萬家電。（圖／YouTube千千進食中）

記者徐銘穗/綜合報導

以大食量著稱的32歲美食YouTuber千千（本名洪千淑），從家鄉彰化搬到台北，北漂10多年後，近日透露自己在台北買下了房子，購屋後光是等待和裝潢就花了2年，她開心跟粉絲分享簽約心情：「那個不真實跟感動到現在都還記得！」笑說「房貸少女上線」。有粉絲看完千千新家開箱片後幫她估算，超大咖「乾爹」三星贊助了約百萬元家電，光是客廳的85吋大電視就要近50萬元。

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千千以美食類影片受到喜愛，經營頻道至今已有180萬訂閱人數，個人品牌「水哦」經營至今打造5種口味千拌麵、4種口味的千醬，擴展至各大線上與實體零售通路，累積銷量達上百萬包。千千上月宣布，正式將個人品牌「水哦」邁向集團化，推出台式家常美食新品牌 「水水灶咖」，並且同步攜手全家便利商店推出三款夏日古早味冰品，以創新的樣貌呈現舊時懷念的滋味。

▲千千新家客廳的85吋三星最新電視，官網定價49.9萬元。（圖／YouTube千千進食中）
▲千千新家客廳的85吋三星最新電視，官網定價49.9萬元。（圖／YouTube千千進食中）
事業有成的千千前（5）天在臉書、YouTube平台分享「在台北買房」喜訊，她說自己16歲開始到外縣市念書租房子，再後來到台北工作也十幾年了，「終於！擁有了自己的房子！」不過，她尋找新家的過程並不容易，又要喜歡又要能買得下手，大嘆真的得靠運氣，「有好幾度看到喜歡的，但因為手骨不夠粗放棄，這間在決定跟簽約的時候也是深呼吸很多次。」

千千感性表示：「擁有自己的家就好像美夢成真一樣！」因為買的是預售屋，購屋後光是等待和裝潢就花了2年，好不容易才等到新居落成。她笑說，雖然到現在都還記得剛簽約的不真實感，但「房貸每個月都會提醒」，現在就是一個「房貸少女」，未來會再慢慢跟粉絲分享新家建成的過程。

▲千千分享自己終於在台北買房，購屋後光是等待和裝潢就花了2年。（圖／翻攝千千臉書）
▲千千分享自己終於在台北買房，購屋後光是等待和裝潢就花了2年。（圖／翻攝千千臉書）
她在YouTube開箱介紹新家，有粉絲看影片推測，千千買的是近期經典的36到36坪2+1格局，總價落在3800萬元左右，裝潢走精裝修，「選用的五金件相當主流，也有些自由曲線」，裝潢費用約330到400萬元。

也有粉絲根據影片中介紹，估算，超大咖「乾爹」三星贊助了約百萬元家電，光是客廳的85吋大電視就要近50萬元，冰箱13萬、洗衣機烘乾機8萬，「其他soundbar、吸塵器、微波爐、電子衣櫥、投影機加總約15到20萬」，總計約百萬元。不過，千千在直播中有澄清說，部分是自己買的。

▲有粉絲推估，三星贊助至少百萬元家電。（圖／YouTube千千進食中）
▲有粉絲推估，三星贊助至少百萬元家電。（圖／YouTube千千進食中）
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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