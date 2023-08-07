7-11買「不敗甜點」藏神優惠！一堆人全丟垃圾桶：秒虧550元

「南韓最美模特」金寶拉現身台灣！美照電暈16萬人：根本漫畫身材

▲「南韓最美模特」金寶拉近期前來台灣遊玩，在IG上貼出逛西門、搭捷運的一系列照片。（圖／IG@wanna._b）
▲「南韓最美模特」金寶拉近期前來台灣遊玩，在IG上貼出逛西門、搭捷運的一系列照片。（圖／[email protected]._b）

記者潘毅/綜合報導

近期在台灣街頭上，時常可以看到來自各國的旅客前來觀光，但其中竟然暗藏著知名人物！「南韓最美模特」金寶拉日前飛到台灣旅遊，不斷在IG上貼出逛西門、搭捷運的一系列照片，她的「漫畫身材」配上「高顏質」直接電暈16萬人，還讓她的台灣之行，意外收穫不少粉絲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金寶拉日前飛來台灣，並在IG上開心表示「四年了! 我終於回來了台灣」，也透露這是自己睽違四年，才再度來台灣旅行，她大量發出在西門街頭的限時動態，除了與在韓國人氣紅不讓的許光漢立牌合照之外，還吃了阿宗麵線、雪花冰、幸福堂等經典美食。金寶拉旅程中途也遇到「卡努」讓北北基放颱風假，到了現場店家沒開的窘境。

▲金寶拉睽違四年再度來台，卻意外在台灣網路圈上爆紅。（圖／IG@wanna._b）
▲金寶拉睽違四年再度來台，卻意外在台灣網路圈上爆紅。（圖／[email protected]._b）
日前金寶拉還搭乘捷運前往淡水遊玩，在車廂內拍下一張張美照，沒想到意外被轉發到臉書社團，獲得大批網友瘋狂討論，更讓她來台灣玩的系列照片衝破16萬按讚數。金寶拉此行在台灣待了6天，並於昨（6）日搭機回到韓國，她最後也在限時動態中感性表示：「不想回家，我會再回來（台灣）的，盡快」。

▲金寶拉表示，自己會盡快再來台灣玩。（圖／IG@wanna._b）
▲金寶拉表示，自己會盡快再來台灣玩。（圖／[email protected]._b）
現年33歲的金寶拉是在從2016年參加SBS超模大賽而發跡，目前她的IG粉絲高達106萬，並擁有「南韓最美模特」、「零死角女神」等稱號，擁有漫畫人物般身材的她，甚至還當過朴信惠、李寶英等巨星的替身。

台灣美食東亞排墊底？他曝友人「看到就掉頭跑」　台人見細節吵翻

統神「狂燒600萬」圓電競夢！隊伍最後1日慘遭淘汰　親曝明年規劃

神隱少女「海中軌道」真存在！4萬影迷陷瘋狂　攝影師曝秘境地點

日本超商坐店裡吃！觀光客「被多收錢」傻眼　專家揭密：跟稅有關

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀