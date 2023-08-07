「南韓最美模特」金寶拉現身台灣！美照電暈16萬人：根本漫畫身材
近期在台灣街頭上，時常可以看到來自各國的旅客前來觀光，但其中竟然暗藏著知名人物！「南韓最美模特」金寶拉日前飛到台灣旅遊，不斷在IG上貼出逛西門、搭捷運的一系列照片，她的「漫畫身材」配上「高顏質」直接電暈16萬人，還讓她的台灣之行，意外收穫不少粉絲。
記者潘毅/綜合報導
金寶拉日前飛來台灣，並在IG上開心表示「四年了! 我終於回來了台灣」，也透露這是自己睽違四年，才再度來台灣旅行，她大量發出在西門街頭的限時動態，除了與在韓國人氣紅不讓的許光漢立牌合照之外，還吃了阿宗麵線、雪花冰、幸福堂等經典美食。金寶拉旅程中途也遇到「卡努」讓北北基放颱風假，到了現場店家沒開的窘境。
日前金寶拉還搭乘捷運前往淡水遊玩，在車廂內拍下一張張美照，沒想到意外被轉發到臉書社團，獲得大批網友瘋狂討論，更讓她來台灣玩的系列照片衝破16萬按讚數。金寶拉此行在台灣待了6天，並於昨（6）日搭機回到韓國，她最後也在限時動態中感性表示：「不想回家，我會再回來（台灣）的，盡快」。
現年33歲的金寶拉是在從2016年參加SBS超模大賽而發跡，目前她的IG粉絲高達106萬，並擁有「南韓最美模特」、「零死角女神」等稱號，擁有漫畫人物般身材的她，甚至還當過朴信惠、李寶英等巨星的替身。