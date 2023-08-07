賣門號牟利！「門號王」羅楷傑勾結台灣之星　NCC重罰1600萬元

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另據刑事局統計，今年1到6月間，詐欺財損金額共約36.7億元，6月財損7.2億元，較5月財損8.3億元，降低1.1億元，降幅13.25％；另在所有告發案的類型中，投資詐欺案，從今年4月以來已升至第一位。
由於詐團結合電信流（機房）、網路流（資通介接）及資金流（水房、車手），形成專業、分工的詐欺產業鍊，經高檢署建立跨檢察機關個案統合偵辦機制，分析電信流的趨勢及查緝，另有橫向協商會議，從第一線執法所發現的問題，對症下藥，提供行政機關防堵的建議。
電信業者濫發手機門號，除了讓詐團更容易詐騙外，更誘發走私疑慮。桃園地檢署主任檢察官葉益發表示，海關自2018年鬆綁法規，從紙本報關放寬到可在APP「EZway」易利委做實名認證，申報者同樣可以使用人頭門號、假身分，以企業戶、公司戶名義報關成功，趁機夾藏或是走私違禁品，關務署查獲違禁品後，也沒有進一步追查貨物來源或是貨物要送給誰，實難估算走私「黑洞」還有多少。
國家通訊傳播委員會（NCC）統計，總計NCC接獲檢警通報電信事業停斷話7773門、檢警函知NCC行政檢查20次，其中3次是檢察官會同NCC派員檢查。
另經檢警通報後，NCC裁罰電信事業共6次，分別是3月22日裁罰亞太電信150萬、250萬元、50萬元、7月26日分別對台灣之星、海峽電信各裁罰100萬及30萬元，8月2日再對台灣之星裁罰1600萬元，總金額新台幣2180萬元。其中，台灣之星遭罰1600萬元就是因為勾結「門號王」羅楷傑遭罰。
NCC平台事業管理處副處長黃天陽表示，已防杜境外偽冒來話詐騙、攔阻詐騙門號及簡訊，並協助打擊偽基地台，並就境外無實名的黑莓卡中斷數據漫遊服務，初步已停止4萬門號。
對於大量申辦門號問題，NCC訂定「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化各電信事業落實KYC（Know Your Customer）措施，遏阻不法申辦大量門號詐欺犯罪。