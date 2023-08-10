郭子乾專訪／入行4個月只賺1萬元！模仿天王「苦熬36年」笑看人生

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海專畢業的郭子乾透露，其實他曾考慮退伍後要去跑船，但又怕當了船員之後回到陸地上會不適應，也不甘心後半輩子全部要在海上生活，於是郭子乾決心要去當業務員，靠著當兵時存下來的4萬元，拿來買機車跑業務，殊不知退伍後，反而一頭栽進了李國修老師的屏風表演班。
原來郭子乾在讀書時期擔任話劇社社長，才因此愛上表演，「我很喜歡表演、我很喜歡演戲。」受訪時，郭子乾不斷說出這句話，讓人感受到他對表演的無比熱情。回想踏進舞台劇的辛苦過程，郭子乾也透露，當時還一度養不活自己。
怎料，前面3個月排練沒有費用，第4個月終於有正式演出，但1場僅僅賺500元，20場才1萬元，換算下來4個月只賺1萬元，車馬費還得自己付，更別說還有租屋費要繳，「我無所謂啊！」郭子乾笑說，他那時就不斷催眠、幻想自己賺了很多錢，靠著當兵4萬元存款撐下去，「如果上天真的要毀滅我的話，那就表示我沒有通告啊，但是我還有一筆錢。」
積極正向的態度，把握每次的演出機會，郭子乾逐漸成為現今的「模仿天王」，有趣的是，這些封號、成就通通都不是郭子乾當初的設定，「因為我只想表演，不曉得會走到這一步啊！那現在回想起來，以前那些走過的路還蠻值得。」
昔被媽媽看衰不會紅 今入圍金鐘視帝
郭子乾積極樂觀態度，讓他獲得各大公司行號青睞，經常到各地方演講，傳遞並砥礪年輕人、給予正向的力量，除了分享剛入行、4萬元存款的故事，郭子乾還拿媽媽不看好他的事情與大家說，「你這長相能紅多久啊？」
「你最親的人看不起你，對我來講，我不會損失，也不會少一塊肉，我反而覺得都是鼓勵。」如今，把媽媽的話視為動力的郭子乾，出道至今36年，演過無數戲劇、主持多部節目，還在2022年入圍金鐘獎最佳男主角，實力獲得外界肯定。
雖然去年無緣問鼎視帝，但郭子乾則認為自己「得到的更多」，反而享受到大家更多的勉勵與評論，「其實你演得不錯啊」、「我很期待郭哥下部作品。」
郭子乾逗趣分享，常常看網友言論的他，有次就被一則留言逗笑，「你是被模仿耽誤的演員」，郭子乾直言，其實模仿是演戲的最根本，很多演員都是從模仿開始，「應該要把他多一個字，『沒』被模仿耽誤的演員。」也很感謝各界給他的支持與鼓勵。
無懼網紅世代興起 郭子乾：要看誰走得久
談到現今演藝圈，網紅自媒體越來越發達，郭子乾坦言，自己曾想過會不會被時代淹沒，於是也開始嘗試直播，當起網紅，「結果我才講兩集，就把我一生都講完了」納悶著為什麼「網紅去睡覺」也有好幾萬的流量。
不過郭子乾發現，資訊瞬息萬變，網紅必須持續做出東西來，大家才會關注，再加上現在的網紅實在太多了，其實就跟演藝圈趨勢一樣，「不是看誰走得快，而是看誰走的久！」
郭子乾自豪地說，自己每當模仿一個角色，就會往上加點分，雖然不快但很厚實，「因為這角色誰都帶不走，是我在我身上所累積的。」
面對這次接下《NOWnews今日新聞》新節目《鄉民大學問》的主持棒，郭子乾相當開心，雖然不能說駕輕就熟，但無論是政治、演藝圈，甚至是自己的表演，「我能夠做這樣的節目，也是種經驗。」受訪的最後，郭子乾接連模仿侯友宜、賴清德、王世堅。
而被問到有沒有自己最驕傲的模仿角色，郭子乾則回答：「下一個！」強調模仿的角色永不停止，至於未來節目有沒有機會邀請昔日《全民大悶鍋》班底們合體，郭子乾也很期待，「但還是得考量製作單位預算啦。」