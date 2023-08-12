郭子乾專訪2／與空姐妻交往4個月閃婚！徐乃麟送冰箱意外成媒人

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談到和老婆相遇契機，郭子乾難掩害羞。原來在當年裝潢房子時，向來慷慨大方的好友徐乃麟就承諾要送郭子乾一台冰箱，但卻抽不出時間幫忙挑選，「乃哥就說，我給你4萬塊啦，自己去買就對了。」
雖然真的訂了一台冰箱，但郭子乾遲遲都沒去繳錢，反而是先花在其他裝潢費上。直到有天，郭子乾接到店家來電催款，而電話另一頭的人，正是他的現任妻子魏玉蓮，回想這一切，郭子乾雙手掩面，「我覺得很沒面子，我說你們公司在哪，我現在過去。」
當時，郭子乾一衝到現場就被眼前一位漂亮又有氣質的會計深深吸引，「一個女的站我旁邊，很有氣質很漂亮，『是妳剛打電話給我嗎？』『對啊！我就是會計』」，郭子乾笑說，原以為會計都是資深，而且會講台語調侃的阿姨，沒想到卻是這麼有氣質的女生。
1個月後，郭子乾終於迎來兩人首次的約會，也從妻子口中得知，當時任職空姐的她，趁著3個月休息空檔來幫朋友的忙，「空姐耶！我不是在飛機上認識，我是在陸地上，所以這樣的緣分，她之後也就沒有飛了，就當我的太太。」
經過4個月交往後，郭子乾與老婆認定彼此，決定共度一生。說到老婆的擇偶條件，除了幽默感、不能有緋聞，還有「人不要長得太帥」，讓郭子乾哭笑不得，不過最重要的一點是「個性要好」，郭子乾還說，其實連老婆都覺得不可思議，一位從小在電視上看過的人，竟然變成終身伴侶。
演藝圈生存要懂得避嫌 老婆的話銘記在心
出道至今36年，郭子乾卻從來都沒發生緋聞，可說是演藝圈的「模範人夫」，全都要歸功於愛妻的一席話，「我老婆有叫我說，如何在這個複雜的演藝圈環境裡面避嫌」，特別是現代網路發達，很容易會被看圖說故事或是遭到莫名指控，「誠懇很重要，當你做了很多不可告人之事，你就沒辦法解釋清楚。」
雖然平時就會和老婆鬥嘴吵架，但郭子乾對於婚姻生活都是抱持誠懇、簡單的態度，就連錢財都是夫妻倆共同管理，而自己從未想過去做任何的投資規劃。曾有資深前輩對著郭子乾說，「在演藝圈賺錢比較快，如果能夠把所有賺的錢存下來，其實就夠了。」
郭子乾認為，一旦投資副業時，就必須全心全力去照顧，那就會流失掉主業，而當副業失敗，再回到主業時，「機會已經不是給你了，演藝圈變化得太快了」，所以郭子乾從未離開過他熱愛的表演、熱愛的舞台。
「從事每一行都要全心全意，去專注，就算沒有多大的成就也對得起自己。」這是郭子乾建議給所有後輩、網紅們的話，他說：「我喜歡表演，喜歡做自己興趣的事情，永遠不會累。」
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